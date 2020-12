Roberta Morise, fidanzata di Ignazio Boschetto?/ E’ mistero sulla loro storia d’amore

Roberta Morise è la fidanzata di Ignazio Boschetto oppure no? Da tempo ormai si parla della loro liason diventato un vero e proprio tira e molla tra incontri, vacanze estive in famiglia e poi liti, e questo non ha fatto altro che appassionare il pubblico amante del gossip e dei tre tenori de Il Volo (fan comprese). In questo anno difficile in cui tutti noi siamo stati un po’ costretti a ridimensionare i contatti con gli altri, anche per i fidanzati un po’ lontani non è stato facile e questo non ha giocato a favore della possibile liason tra la conduttrice e il tenorino de Il Volo. In tempi non sospetti è stato il giornalista Candela, per Dagospia, a svelare della loro relazione: “La Morise prende il volo nel boschetto. La conduttrice de ”i fatti vostri” (silurata per far posto a Samanta Togni) frequenta Ignazio Boschetto de Il Volo. A fine giugno i due sono stati avvistati insieme in Calabria, precisamente sul lungomare di Ciro’ marina. Ieri sera la showgirl gli ha dedicato una storia su instagram mentre guardava il cantante in tv. Nelle scorse settimane si era parlato di un flirt con Eros Ramazzotti. Robertina ha una passione per i cantanti?”.

Proprio mentre il gossip impazza, quella stessa vacanza (che da calabrese sarebbe diventata siciliana), sembra essere finita davvero molto male per Roberta Morise e Ignazio Boschetto tant’è che si è parlato di una lite furibonda e della partenza immediata di lui. Cosa è successo? Sembra che nemmeno la conduttrice abbia avuto spiegazioni in merito anche se in molti pensano che si sia trattato di un flirt e altri ancora di vacanze tra amici finite poi con la partenza di Ignazio Boschetto per via di alcuni impegni, dove sta la verità?



