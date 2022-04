Roberta Morise intima con Jeremias a L’isola dei Famosi 2022?/ Il fidanzato Giulio Fratini, reagisce così!

L’isola dei famosi 2022 dà vita ad un nuovo triangolo? Roberta Morise è vicina a Jeremias Rodriguez…

In queste ore segnate dall’attesa messa in onda della nuova e quinta diretta de L’isola dei famosi 2022, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, si fa infuocato il gossip lanciato in Honduras dalla naufraga Lory Del Santo su Roberta Morise e Jeremias Rodriguez. A detta dell’ex Drive in tra l’ex L’eredità ed ex storica di Carlo Conti, Roberta, e il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias, si starebbe registrando un rapporto di complicità compromettente per entrambi i diretti interessati, dal momento che la Morise e Rodriguez hanno i fidanzati che li attendono a casa a braccia aperte. “Ma la tua fidanzata non è gelosa che tu stai all’Isola?”, ha non a caso chiesto la compagna di Marco Cucolo, Lory Del Santo, incalzando Jeremias sul suo status sentimentale, per poi rimarcare l’allusione ad un possibile triangolo tra lui, Roberta e la fidanzata di lui, Deborah Togni, facendo notare che la Morise “Si butta addosso sempre, ma perché fa così? La tua fidanzata magari è gelosa, ti sta addosso come una coperta“.

Dal suo canto Jeremias non confermerebbe le presunte avances di Roberta Morise nei suoi riguardi. Che lui voglia così preservare il suo fidanzamento unitamente a quello di Roberta? Non tutti sanno che la Morise è sentimentalmente impegnata con il giovane imprenditore, Giulio Fratini.

La reazione di Giulio Fratini alle accuse mosse contro Roberta Morise

Sulla scia delle accuse lanciate da Lory Del Santo a Roberta Morise, che tacciano l’ex L’eredità di avances mosse a Jeremias Rodriguez a L’isola dei famosi 2022, intanto Giulio Fratini torna a riattivarsi sul suo profilo Instagram. Questo, l’imprenditore non lo fa per pronunciarsi in merito al chiacchiericcio sulla sospetta vicinanza tra la fidanzata e il fratello di Belen Rodriguez. Giulio condivide con gli utenti un post del profilo Instagram di Roberta Morise, in cui il team management della fidanzata esorta il pubblico a votare Roberta per salvarla dalla nomination che la vede a rischio eliminazione alla quinta puntata de L’isola dei famosi 2022. Segno, il nuovo gesto social di Giulio, che rende testimonianza di come Fratini si fidi ciecamente della sua dolce metà.

