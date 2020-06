Roberta Morise lascia I Fatti Vostri/ Magalli: “Non è colpa mia. Bugiardi e infami!”

Nuova rivoluzione in atto a I Fatti Vostri. Roberta Morise potrebbe lasciare lo show alla fine di questa edizione e tentare nuove avventure televisive. Al suo posto, come anticipa TvBlog, sarebbe pronta Samanta Togni, volto molto amato di Ballando con le Stelle. Intanto le ipotesi sul perché di questo addio prematuro non mancano e hanno per il web un indiziato principale: Giancarlo Magalli. D’altronde il conduttore è stato spesso accusato di essere il ‘colpevole’ di numerosi addii al programma, in particolare dall’ex collega Adriana Volpe. Lui, però, non ci sta ed è per questo che ha deciso di intervenire in prima persona per smentire un suo coinvolgimento in questa non conferma a I Fatti Vostri della morise.

Giancarlo Magalli tuona contro le accuse: “Morise fuori? Non sono stato io”

Giancarlo Magalli ha affidato alla sua pagina Facebook un duro sfogo volto a mentire le voci che indicherebbero lui dietro alla decisione di sostituire Roberta Morise nel programma di Rai Due. Diopo aver sottolineato la stima e il dispiacere dell’addio di Roberta Morise, il conduttore si è scagliato contro chi lo ha descritto come ‘colpevole’ della sua mancata riconferma: “Bugiardi e ingannatori”, ha esordito nel post: “Sapendo della mia amicizia con Roberta Morise e del mio dispiacere per la sua sostituzione a I Fatti Vostri il prossimo anno, sostituzione che non ho certo voluto io, riporta la notizia titolando: “Magalli colpisce ancora” insinuando che sarebbe una mia decisione. Bugiardi e infami”, ha tuonato. D’altronde è ancora fresca nella mente di molti la sua gaffe proprio ai danni della Morise di qualche giorno fa.



