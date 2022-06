Roberta Morise tradita dal fidanzato Giulio Fratini?/ “Avvistato con Aida Yespica!”

Roberta Morise tradita dal fidanzato Giulio Fratini?

È un periodo d’oro, dal punto di vista televisivo, per Roberta Morise. Prima l’avventura all’Isola dei Famosi, poi il nuovo programma dell’estate su Rai Uno, Camper, la conduttrice è tornata ad essere uno dei volti di punta della TV italiana. Se, però, il lavoro procede a gonfie vele, nella sfera amorosa le cose starebbero andando alquanto male. È quanto, d’altronde, lascia trasparire l’indiscrezione lanciata da Today, secondo la quale la Morise sarebbe stata tradita dal fidanzato Giulio Fratini.

Il fidanzato di Roberta Morise, infatti, sarebbe stato avvistato in dolce compagnia di una ben nota showgirl: Aida Yespica. Tra i due vacanze di fuoco e atteggiamenti inequivocabili, che ne confermerebbero un rapporto molto più che amichevole.

Roberta Morise tradita? Il fidanzato Giulio Fratini avvistato con Aida Yespica

Ecco l’indiscrezione lanciata dai colleghi di Today: “Giulio Fratini, giovane imprenditore toscano nel campo degli orologi – rampollo di una delle famiglie più in vista della città culla del Rinascimento – è da qualche giorno in dolce compagnia di Aida Yespica.” E ancora: “I racconti di alcuni beninformati, che li hanno beccati in atteggiamenti inequivocabili in uno dei lussuosi hotel di proprietà dei Fratini, coincidono con le storie Instagram di entrambi (in cui però non si fanno vedere insieme).”

I due avrebbero trascorso alcuni giorni insieme, secondo la fonte: “Prima una giornata di relax nello splendido resort, una notte a quanto pare infuocata e poi via, con l’elicottero privato – partito da Pisa – a Li Galli, isolotto esclusivo al largo di Positano, dove è previsto un evento ufficiale organizzato dalla famiglia di Giulio.” Che sia dunque finita con Roberta Morise?

