Roberta Termali, ex moglie Walter Zenga/ “Noi in crisi mentre io ero in dolce attesa”

Roberta Termali, volto noto del piccolo schermo, popolare in particolare negli anni Ottanta come conduttrice di rotocalchi sportivi, nelle ultime settimane è tornata sotto la luce dei riflettori per le vicende che hanno visto protagonisti i due figli Nicolò e Andrea, dei quali si parlerà anche oggi a Domenica Live.

In particolare quest’ultimo, entrato nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha parlato apertamente del rapporto con il padre, Walter Zenga. Proprio rispetto all’ex marito, intervistata qualche giorno fa da Novella 2000, Roberta Termali ha dichiarato: “Non credo si possa parlare di polemiche riguardo la frase di Andrea. È la verità […]. Purtroppo il matrimonio è andato in crisi mentre ero in attesa, ed è finito quando lui aveva poco meno di tre anni. Walter è stato molto impegnato nel suo lavoro in giro per il mondo. A Milano non ci vedevamo quasi più e poi ci siamo trasferiti a Osimo, nelle Marche, dove tuttora viviamo“.

Roberta Termali: “Mio figlio Andrea Zenga non voleva entrare nella Casa del GF Vip”

Uno dei momenti più commoventi di questa edizione del Grande Fratello Vip è coinciso proprio con l’incontro tra Roberta Termali e il figlio Andrea Zenga. La mamma del giovane concorrente del reality show ha spiegato il senso di inadeguatezza provato dal ragazzo quando si è palesata l’opportunità di partecipare: “Quando è stato chiamato per il provino, ne abbiamo parlato. Lui era titubante, perché temeva di non avere un merito particolare per rientrare nelle scelte degli autori. Mentre io ho sempre pensato che se fosse stato se stesso avrebbe senz’altro guadagnato l’affetto dei suoi coinquilini e del pubblico. Conosco bene la sua sensibilità, le sue debolezze e i suoi punti di forza“. Poi ha aggiunto: “Questo reality è il programma giusto per imparare a conoscersi meglio e migliorare, interagendo con altre persone in un contesto davvero unico. Un modo di convivere con se stessi e gli altri senza interferenze esterne, cosa che ormai non esiste più“.

