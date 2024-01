ROBERTA VOLPICELLA E VITTORIA, CHI SONO LA COMPAGNA E LA FIGLIA DI SIMONE MONTEDORO/ “Incontro straordinario”

Simone Montedoro e l’amore per la compagna Roberta Volpicella

Simone Montedoro, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato del grande amore che lo lega alla compagna Roberta Volpicella: “Com’è andata? Benissimo. Dopo la fine della storia con la mamma di Matteo non stavo pensando per nulla ad avere una nuova relazione, soprattutto a un altro figlio.”

E ancora: “Però io sono molto istintivo, queste cose non le puoi decidere. E’ stato un incontro straordinario perchè ci siamo proprio lasciati andare, sembravamo due adolescenti” afferma l’attore di Don Matteo per poi aggiungere: “Perchè l’amore puro è un po’ adolescenziale. Grande passione e poi è nata Vittoria. Dove l’ho incontrata? A Tale e Quale Show però noi ci siamo conosciuti dopo la trasmissione.” Montedoro

Chi è Roberta Volpicella, la compagna di Simone Montedoro

Dopo la fine della relazione con Lara Carnevale che l’ha reso papà per la prima volta con la nascita del figlio Matteo, Simone Montedoro ha ritrovato l’amore con Roberta Volpicella. La storia tra i due sarebbe cominciata nel 2021 e nel 2023 la coppia ha avuto una bambina, Vittoria. Un amore nato e vissuto nella più totale discrezione, ma chi è Roberta Volpicella? Di lei si sa davvero poco. Le uniche informazioni arrivano dal suo profilo Instagram dove ci sono anche foto del frutto del suo amore con Simone Montedoro.

Come si legge dalla sua biografia su Instagram, Roberta è una make up artist e lavora spesso per la Rai. In particolare, scorrendo tra le varie foto del suo profilo, spiccano foto dei suoi trucchi realizzati per trasmissioni come Tale e Quale show. I due, dunque, si saranno conosciuti per lavoro? Domanda a cui, per ora, non c’è una risposta.

Roberta Volpicella e Simone Montedoro: la nascita della figlia Vittoria

Pur essendo molto schivo e riservato, tra le varie foto pubblicate su Instagram da Simone Montedoro, ci sono anche quelle in cui appare insieme a Roberta Volpicella. Nelle foto di coppia si mostrano sereni e sorridenti, ma a conquistare tutti è la foto con cui l’attore ha annunciato la nascita della sua piccola Vittoria.

“Noi tre”, si legge nella didascalia della foto pubblicata il 6 agosto 2023 in cui si vede la mano dell’attore accarezzare i piedi dei suoi bambini, quelli di Vittoria e quelli del primogenito Matteo.

