Roberto, Alessandra, Giulia, Valentina, altri figli Roby Facchinetti/ Una famiglia allargata unita dall’amore

Roby Facchinetti, tastierista e voce dei Pooh, è papà di cinque figli. Roberto, Alessandra, Giulia, Valentina e Francesco Facchinetti nati da tre relazioni differenti. Dal primo matrimonio con la ex moglie Mirella Costa sono nate le prime due figlie Alessandra e Valentina, mentre dalla relazione con Rosaria Longoni è nato Francesco Facchinetti, il figlio più famoso dei cinque. Successivamente dall’amore e dal matrimonio con la seconda moglie Giovanni Lorenzi, Roby Facchinetti è diventato papà dei ultimi due figli: Roberto e Giulia. Una famiglia allargata quella del componente dei Pooh che recentemente ha celebrato 80 anni avvolto dall’affetto di tutti i suoi figli.

“Auguri papà! Sono 80 anni” – ha scritto Francesco Facchinetti sui social in occasione dell’80esimo compleanno del papà postando una foto in compagnia di tutti i suoi fratelli e sorelle: Alessandra, Valentina, Roberto e Giulia. Ma chi sono i figli di Roby Facchinetti? Conosciamoli meglio!

Chi sono Roberto, Alessandra, Giulia, Valentina e Francesco Facchinetti, figli di Roby Facchinetti

Le prime due figlie di Roby Facchinetti sono Alessandra e Valentina. Alessandra Facchinetti ha una grandissima passione per la moda e ha collaborato con grandi nomi come Gucci, Pinko e Tod’s. Il fratello Francesco parlando proprio della fama della sorella ha detto dalle pagine di Chi: “Il valore di Alessandra è indiscutibile, provate ad andare in America e vi renderete conto di quanto lei sia stimata”. Poi c’è Valentina di cui si conoscono davvero pochissime informazioni. Francesco Facchinetti è sicuramente il figlio più noto di Roby Facchinetti: ex cantante, oggi produttore discografico e personaggio televisivo.

Poi c’è Roberto, il quarto figlio di Roby Facchinetti, che è legatissimo al fratello Francesco: “è il mio idolo e il mio eroe. E’ il mio punto di riferimento”. L’ultima figlia, la piccola di casa Facchinetti, è Giulia che ha conseguito la laurea all’International Economics, Management and Finance dell’Università Bocconi. Dopo aver collaborato per “Gewiss”, Giulia ha deciso di aprire con il marito Juri Ambrosioni una palestra privata a Bergamo.











