Roberto Alessi/ “Alice Scagni? Genitori sono stati ignorati e abbandonati”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto in qualità di opinionista ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 16 novembre 2022. In particolare, l’opinionista è stato chiamato a dire la sua sul caso relativo alla morte di Alice Scagni, assassinata per strada dal fratello Alberto a Genova.

Nel corso del programma è intervenuta la mamma della vittima e del killer, la signora Antonella, che ha lucidamente ripercorso i fatti e ricordato gli appelli rivolti alle forze dell’ordine da lei e dal marito nei giorni e nelle ore che hanno preceduto la tragedia familiare.

ROBERTO ALESSI: “COME POSSONO QUESTI GENITORI ESSERE IGNORATI PER TRE VOLTE DI FILA?”

Dopo avere ascoltato le parole della madre di Alice Scagni, Roberto Alessi, interpellato da Eleonora Daniele, ha commentato la vicenda in questi termini: “Antonella e Graziano, i genitori di Alice, sono stati molto chiari. Hanno chiamato il 112 su consiglio del centro di salute mentale, perché arrivati a certi livelli bisogna rivolgersi alle forze dell’ordine. Si sono visti ridimensionare il loro grido d’aiuto, sono stati abbandonati quando avevano una persona malata in casa e adesso non sono neanche coinvolti in quella che è una richiesta di indagini per omissioni. Come possono questi genitori essere ignorati per tre volte consecutive, perdendo due figli?”.

Un interrogativo, quello di Roberto Alessi, dinnanzi al quale la signora Antonella, collegata audiovisivamente, non ha potuto che annuire.

