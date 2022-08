Roberto Alessi “Diana? Incidente ‘causato’ da carattere di Dodi”/ “Foto del bacio…”

Il giornalista e direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, è stato ospite stamane negli studi di Morning News, in onda su Canale 5. Nell’occasione si è parlato della morte di Lady Diana, avvenuta esattamente 25 anni fa a Parigi, e Alessi ha spiegato: “E’ stato un incidente causato dal carattere irrequieto e un po’ isterico di Dodi Al-Fayed. Sono stato l’ultimo giornalista italiano a vedere in vita Lady D quella mattina del 30 agosto, io ero a Cala di volpe, loro erano in rada con lo yacht, erano arrivati a Cala di volpe, volevano fare un bagno ma c’erano già due fotografi, due persone molto per bene, quindi sono risaliti sullo yacht e poi sono andati alla macchina blu che li avrebbe portati a Olbia per prendere l’aereo. Non mi è apparsa felice, io l’avevo già conosciuta un paio di volte con Versace, l’avevo vista anche per il funerale di Versace a Milano, mi ricordo questi occhi con questa luce pazzesca”.

Su Carlo, ex marito di Lady Diana, Roberto Alessi spiega: “Il problema non è stata Camilla, ma quello di un uomo di un egoismo totale, Carlo, che non ha solo trascurato Diana e tradita, ma l’ha proprio assolutamente dimenticata nel suo cuore, non l’ha mai considerata, mai contemplata, semplicemente una donna da sfruttare, lui doveva sposarsi e l’ha usata. Troppo severo? Voglio essere ancora peggio”.

ALESSI: “RICORDO PERFETTAMENTE IL MOMENTO DELLA MORTE DI LADY D”

Roberto Alessi ricorda perfettamente il momento in cui arrivò la notizia della morte di Lady Diana: “Ero in macchina, ho sentito la notizia in radio, ho dovuto bloccare la macchina perchè avevo le gambe molli, come uno choc dovuto alla mancanza di un qualcuno della mia vita, in fondo vivevo Diana solo come un personaggio popolare, avevo l’adrenalina talmente alta, uno spavento totale”.

Sulla famosa foto del bacio catturato fra Lady Diana e Dodi: “Ci ha messo due giorni per vendere quella famoso foto, avevo parlato con Mario Brenna (autore dello scatto ndr) in quei giorni, non era stata un’agenzia a informare Brenna altrimenti l’agenzia avrebbe avuto i diritti sulla foto. Brenna seguiva Lady D da un mese, aveva affittato un elicottero, è stata la foto più pagata al mondo ma anche la più costosa”. Poi Roberto Alessi ha concluso: “Noi persone normali che facciamo la coda al supermercato ci siamo riscontrati con lei, anche lei è stata tradita, soffriva e aveva tutto. Non era una santa, Donatella Versace mi disse che era andata a prendere un pantalone e aveva preso 27 paia di pantaloni dello stesso modello in colori diversi, ma cosa se ne faceva, aveva tre gambe?”.

