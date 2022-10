Roberto Alessi, dubbi su Eliana Michelazzo: “Date due versioni diverse su Mark Caltagirone”/ “Pamela Prati…”

Roberto Alessi e i dubbi sulle versioni di Eliana Michelazzo sul caso Caltagirone a Pomeriggio 5

Dopo le ultime dichiarazioni fatte da Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone in diretta al Grande Fratello Vip, Barbara D’Urso torna ad occuparsi del complesso argomento anche nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Tra gli ospiti non solo l’ex compagno della Prati, Max Bertolani, che ha svelato nuovi retroscena sul loro matrimonio saltato, ma anche il giornalista Roberto Alessi.

Max Bertolani: "Volevo davvero sposare Pamela Prati"/ Retroscena sulle nozze annunciate: "Quella copertina…"

Il direttore di Novella2000, che è ben informato sui fatti riguardanti il caso Caltagirone, sottolinea in diretta una discrepanza nelle dichiarazioni di Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati. La D’Urso manda in onda un’intervista della Michelazzo rilasciata al tempo dei fatti a Live non è la D’Urso e, una volta tornati in studio, è proprio Alessi a far notare che quelle dichiarazioni non combaciano con quanto ultimamente detto dalla stessa.

Bruganelli asfalta Pamela Prati/ "L'ultima volta che si è parlato di lei prima di Caltagirone c'era la lira"

Roberto Alessi, nuove considerazioni su Pamela Prati e Mark Caltagirone

“Adesso la signora dice che lei è una vittima ed è altrettanto vittima Pamela Prati. Nell’intervista rilasciata a Live dice invece ‘Io penso che Pamela Prati sapesse che non esisteva Mark Caltagirone’, sono due cose diverse, a distanza per lo più di circa due anni.” fa notare Roberto Alessi a Pomeriggio 5. Il direttore prosegue nel suo ragionamento, spiegando: “In più lei adduceva come prova il fatto che non esistesse una foto dei due insieme, ma la signora ha detto di essere stata fidanzata per 10 anni con un uomo che non aveva mai visto!” Questa discrepanza, secondo Alessi, renderebbe inevitabilmente poco credibili alcune delle dichiarazioni della Michelazzo sul tema Caltagirone.

LEGGI ANCHE:

PAMELA PRATI HA CHIESTO SOLDI PER LE OSPITATE TV?/ L'avvocato smentisce al GF Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA