Roberto Alessi/ “Harry ha ingaggiato 007 per indagare sulla morte di Lady Diana”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, ha preso la parola ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 14 settembre 2022. Il giornalista si è focalizzato, a seguito di apposita domanda della presentatrice, sulla figura di Lady Diana, che “rimane il personaggio della Royal Family più vicino al cuore degli inglesi. Per la Regina Elisabetta II, capo della Chiesa anglicana, ora ci sarà l’incontro più difficile, ritrovarsi faccia a faccia con Diana”.

Quella dei funerali di Lady D, ha aggiunto Roberto Alessi, è stata “la prima grande lezione per una grande Regina, Elisabetta II, che ha capito l’importanza del marciapiede, di quello che sente e che vuole la gente. Il suo grande maestro è stato Tony Blair e soprattutto la televisione: lei ha saputo, da donna intelligente qual era, cogliere il senso dell’emozione, che gli inglesi avevano represso per troppo tempo”.

ROBERTO ALESSI: “HARRY STA INDAGANDO SULLA MORTE DELLA MADRE”

Quando viene menzionata Lady D, non si può non parlare del sinistro mortale a Parigi nel quale ha perso la vita la principessa. In particolare, a “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha ricordato al pubblico che “quell’incidente è stato archiviato dalla polizia francese e da Scotland Yard come un incidente vero e proprio, escludendo la manomissione dell’automobile, la quale era comunque altamente difettosa e non doveva circolare”. Poi, peraltro, a breve dovrebbe uscire il libro di Harry, il figlio di Diana, che, ha rivelato in collegamento audiovisivo Alessi, “ha ingaggiato una squadra di detective per capire fino a che punto in quel tunnel di Parigi si è trattato di un incidente o di un attentato. Se un figlio, supportato da un grande editore internazionale, decide di spingersi così in là, sottolinea che ci sono dei dubbi anche all’interno della Casa Reale…”.

Infine, a proposito della tregua tra William e Harry, Roberto Alessi ha sottolineato: “La pace imposta non è mai duratura e Carlo III si trova all’interno di una grande grana… Se non riesce a gestire la pace nella propria famiglia, come può gestire una nazione? Pare che il vero problema sia Meghan Markle, la quale è una donna emancipata. I fratelli William e Harry dovranno trovare un modo per continuare a vivere in apparente sinergia rispetto alla Royal Family e, intanto, sembra che Carlo III si sia rivolta a Beatrice di York per coprire alcuni buchi a corte”.











