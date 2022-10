Roberto Alessi: “Lettera di Marco Bellavia? Schiaffo all’aridità d’animo!”/ Poi la stoccata a Giovanni Ciacci

Roberto Alessi commenta la lettera di Marco Bellavia al GF Vip: “Uno schiaffo in faccia all’aridità d’animo”

La diretta del Grande Fratello Vip 2022 in onda ieri dà oggi vari spunti di discussione agli ospiti di Barbara D’Urso nello studio di Pomeriggio 5. Tante, in particolare, le riflessioni sollevate dalla lettera che Marco Bellavia ha scritto ai suoi ex compagni d’avventura nella Casa. Le sue parole amare ma anche toccanti scatenano in studio la riflessione altrettanto amara del giornalista Roberto Alessi.

Il direttore di Novella 2000 definisce infatti la lettera di Bellavia “Uno schiaffo in faccia all’aridità d’animo che purtroppo è molto trasversale.” Alessi tiene inoltre a ribadire che “quella puntata del Grande Fratello Vip, che Signorini ha definito una brutta pagina di televisione, è stata invece un’ottima pagina di televisione perché ci ha fatto capire che noi dobbiamo stare molto più attenti di fronte alle persone fragili. Queste persone fragili, che hanno problemi, non sono piacevoli, diventa anche difficile star loro vicini”.

Roberto Alessi lancia una stoccata a Giovanni Ciacci

Nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, Alessi ha poi lanciato una stoccata a Giovanni Ciacci. L’ex gieffino ha ieri dichiarato di aver ricevuto minacce di morte per il suo atteggiamento nella Casa del GF Vip verso Marco Bellavia; dichiarazioni che portano Alessi ad esporre una sensazione negativa: “Per giustificare un certo tipo di atteggiamento si dice ‘sono una vittima, mi è successo qualcosa di peggio, mi hanno augurato di morire.’ Certo, è grave questo pensiero, però…” E sul tema ha concluso: “È abbastanza fastidioso nel momento in cui tu ti sei comportato malissimo dire ‘adesso io sono la vittima, non è più Bellavia.'”

