Roberto Alessi: “L’ultimo gossip? Maretta Harry-Meghan”/ “Sarebbe andato via di casa”

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ospite questa mattina del programma Morning News, su Canale 5. Si parla delle ultime vicende riguardanti i reali d’Inghilterra, a cominciare dall’attesa biografia del Principe Harry che uscirà prima di Natale. Roberto Alessi, con la sua solita ironia che lo contraddistingue, ma nel contempo non disdegnando qualche frecciatina, ha raccontato in diretta tv: “Ci sono 22 milioni di dollari dati d’anticipo dati alla coppia, una cifra così interessante… è uscito ora un altro libro, ‘Revenge’, vendetta, di un autore inglese molto conosciuto e autorevole dove dice che ad un certo punto Meghan pensava che fosse divertente stare a corte, poi ha pensato che in America avrebbe potuto guadagnare di più quindi hanno rotto con la Corona e sono andati in America dove stanno contando milioni su milioni e hanno dovuto affittare un caveau”.

ROBERTO ALESSI: “TUTTI I CONTATTI DI HARRY STANNO IMPLODENDO…”

Simona Branchetti, la conduttrice, ha quindi chiesto a Roberto Alessi se non vi sia il rischio che la biografia di Harry non sia un flop, e rispondendo il direttore di Novella 2000 ha sganciato la bomba: “Non so se sarà un flop il libro, ma l’ultimo singhiozzo del gossip sottolinea che ci sarebbe maretta, crisi, fra Meghan e Harry, pare che lui si sia allontanato a casa di amici e pare che lei sia solo con i due figli, non si può mai stare tranquilli in questa casa reale”.

E ancora: “Tutti i contratti stanno implodendo e Harry ha una giustificazione di esistere perchè è un duca e un principe. Si ritrova come wally Simpson che è andata in vacanza a fare nudismo a Saint Tropez ed è rimasta li”. A Morning News si è quindi parlato anche della decisione di Jennifer Lopez di adottare il cognome del marito, Ben Affleck: “In passato ci sono stati anche mariti – ha spiegato Roberto Alessi che hanno preso il cognome della moglie, come il marito di Beyonce o John Lennon. In Italia invece Marta Marzotto quando divorziò dal marito, lo stesso le chiese di non adottare più quel cognome, ma lei era divenuta famosa così… Comunque Jennifer Lopez non è sottomessa a nessuno, non deve dimostrare niente, è un brand affermato. E’ doveroso tenere in considerazione il vero cognome della donna”.

