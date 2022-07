Roberto Alessi “Mio gatto è il marito di mia moglie”/ “Pizza a 99 euro? Ingiustizia”

Roberto Alessi, stimato giornalista, volto noto della tv e direttore di Novella 2000, è stato ospite stamane negli studi del programma di Canale 5, Morning News, è nell’occasione ha parlato degli animali domestici, alla luce della notizia, che ha fatto il giro del web, di un golden retriever che ha salvato cinque bagnanti che stavano annegando. “La scuola italiana cani di salvataggio è un’eccellenza che manda cani anche all’estero – ha spiegato in diretta televisiva – sono stati strepitosi. Tra l’altro volevo ricordare quanto sia mostruoso che d’estate qualcuno si permetti di abbandonare questi angeli mandati sulla terra da Dio”.

Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi/ “Innamorata fin da subito, quegli occhi...”

Roberto Alessi ha svelato di avere sia cani che gatti: “Io sono più da cani ma ho anche un gatto, in campagna abbiamo una casa con 7/8 cani, ogni tanto qualcuno sparisce e poi ritorna, e poi ho un gatto qui a Milano che ho il vero padrone di casa, che comanda me ed ha scelto di essere il marito di mia moglie Betta, appena mi alzo dal letto lo ritrovo al mio posto, mi sopporta”. Roberto Alessi ha scherzato anche con il famoso pizzaiolo di Jesolo che sta proponendo nel suo menù una pizza d’oro da 99 euro: “Flavio Briatore è riuscito a creare un caso per una pizza da 65 euro poi arriva il pizzaiolo di Jesolo che lo frega a 99 euro, non c’è giustizia. Sono sboroni coloro che prendono una pizza da 100 euro, ma i peggiori sono i ricchi che non spendono, hai il soldo e fallo girare. Essere un po’ sboroni non ha mai ucciso nessuno”.

Morgan "A Sanremo con i Subsonica? Mai proposto"/ "Qualcuno si è bevuto il cervello…"

ROBERTO ALESSI E LA PIZZA DA 99 EURO, E GENE GNOCCHI…

Poi Roberto Alessi ha ironizzato: “Ho la notizia, una volta che mangiano la pazza il giorno dopo la gente usa il metal detector per cercare l’oro…”. In collegamento anche il grande comico Gene Gnocchi, che ha scherzato sui cani: “Io prevede una nuova serie tv, ‘Bauwatch’ non Baywatch, legata ai cani che soccorrono i natanti in difficoltà e questa con i due Retriver sarebbero perfetti, sarebbero i due nuovi Pamela ADnderson eHasselloff. anche io ho un Golden e l’ho portato in un albergo per cani, ed ha portato via da questa struttura asciugamani e accappatoi, e questo mi ha messo in difficoltà, mi ha chiamato l’albergatore”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Chiara Rabbi, è crisi con Davide Donadei/ "Mi spiace se sono sparita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA