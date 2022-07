Roberto Alessi: “Totti e Ilary? Famiglia che si spezza”/ “Ora i figli prima di tutto”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in qualità di opinionista ai microfoni di “Estate in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini e andata in onda nel pomeriggio di martedì 12 luglio 2022. Il giornalista è stato chiamato in causa per commentare la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e, per l’occasione, ha esordito dicendo che “in Italia un matrimonio su due è destinato a finire”, statistiche alla mano.

Per quanto riguarda il caso specifico, Alessi ha detto: “Sono arrabbiato, perché non è tanto una favola che finisce, quanto una famiglia che si spezza, con tre bambini di cui una, Isabel, ancora molto piccola. Tutti vogliamo bene a Totti e a Ilary. Io mi auguro solo che non sia stata una separazione basata sul capriccio e che, se c’è stato un tradimento, questo non invalidi una storia d’amore di 20 anni. Dal mio punto di vista, le storie non vivono solo ed esclusivamente di una passione furente su cui si erge una quercia secolare, ma anche di disciplina e passi indietro”.

ROBERTO ALESSI SULLA SEPARAZIONE TRA FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI: “GLI INTERESSI ORA PASSINO IN SECONDO PIANO”

Ancora a “Estate in Diretta”, Roberto Alessi ha ricordato che Francesco Totti e Ilary Blasi ricordavano un po’ i novelli Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, tanto che “c’era anche un progetto di Casa Totti, una sitcom simile a Casa Vianello. Era una cosa di cui di tanto in tanto si parlava”, ma che poi, nei fatti, non è mai stata concretizzata. Ora “è ovvio che Totti e Ilary devono trovare una convivenza, un volersi bene, un andare avanti. Gli interessi devono passare in secondo piano, perché prima ci sono i figli”.

Infine, un breve commento sulla presunta pietra dello scandalo, Noemi Bocchi: “Pare che sia lei la causa della separazione. In un servizio foto pubblicato dal settimanale ‘Chi’ si vede Totti che si sarebbe fatto accompagnare da un amico a casa di questa signora. Quando l’uomo arriva vicino alla quarantina e vede stravolta la sua vita (nel caso di Totti dalla fine della sua carriera calcistica, ndr), va in crisi”.











