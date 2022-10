Roberto Alessi/ “Omicidio Giusy Arena in linea con quelli tipici dei sicari mafiosi”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in collegamento audiovisivo nel corso della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 17 ottobre 2022. In particolare, il giornalista è stato chiamato a esprimere la sua opinione sui più recenti casi di cronaca, a cominciare dall’uccisione a Chivasso (Torino) della 52enne Giusy Arena, freddata da tre colpi di pistola.

In particolare, Roberto Alessi ha sottolineato che in queste ore, in riferimento alla vittima, “si parla di un’eredità di 240mila euro, anche se qualcuno ha azzardato una cifra di 400mila euro, di cui una parte in contanti e una parte, credo, in buoni postali. Questo rende più vibrante l’attenzione su quello che può essere l’omicidio, in linea con quelli tipici dei sicari mafiosi. Tra l’altro, la strada che Giusy Arena percorreva quel giorno non porta direttamente alla casa del fratello ed esattamente in quel punto, venti anni fa, era stata uccisa già un’altra persona. Ma allora una donna così schiva, guardinga e attenta verso il prossimo, perché accetta di passare dove anni prima c’è stata un’altra vittima?”.

ROBERTO ALESSI SUL CASO SILVIA CIPRIANI: “CUGINO FRANCESCO FRENATO DAL PAESE…”

Nel prosieguo del suo intervento a “Storie Italiane”, Roberto Alessi si è focalizzato sul caso Silvia Cipriani e sulle affermazioni prima rilasciate e poi, in parte, ritrattate dal cugino della donna, Francesco: “In un primo momento ha dato voce alle sue verità per il desiderio di giustizia verso la cugina – ha spiegato l’opinionista –. Lui in passato aveva parlato del nipote Valerio e della nipote acquisita Tamara, dicendo che era lei, nella coppia, quella di maggior carattere. In tutto questo, bisogna ricordare che Francesco vive a Cerchiara, un paese di 2.300 abitanti, ed è ovvio che qualcuno gli abbia detto qualcosa dopo quelle uscite. Secondo me ha avuto tutto il paese contro, della serie ‘stiamo buoni, non diciamo nulla’. Questo è peraltro uno scenario molto simile all’ambiente che è stato descritto dal parroco”.

Infine, Roberto Alessi ha parlato della relazione che starebbe germogliando a “Ballando con le Stelle” fra Angelo Madonia ed Ema Stokholma (“Stanno bene insieme e mi dicono che lui sia anche di bacio facile”) e di Manuela Arcuri, ospite in studio: “È una brava attrice, un’ottima madre e moglie, ma soprattutto una persona molto perbene e questo l’ho verificato in tempi molto recenti quando, di fronte a un amico fortemente in difficoltà, lei non si è tirata indietro, ci ha messo la faccia e l’ha difeso”.











