Roberto Alessi/ “Rossano Rubicondi uguale al papà Claudio: sapeva trasmettere amore”

Roberto Alessi, in collegamento audiovisivo con la trasmissione di Rai Uno “Domenica In”, ha ricordato in diretta Rossano Rubicondi, parlando direttamente con il padre del modello deceduto a New York, il signor Claudio: “Non siete mai andati d’accordo perché eravate uguali. Avevate un carattere molto simile e spesso vi siete scontrati. Rossano avrebbe voluto dare un aiuto economica alla sua famiglia d’origine, ma non poteva farlo in quel momento. Al di là del fatto che litigavate spesso, lui vi aveva sempre nel cuore”.

Alessi ha poi sottolineato l’importanza del perdono: “Certe volte in maniera persino sbruffona dico che per me è più facile dimenticare che perdonare. Bisogna invece imparare a perdonare. Claudio, dimentica queste cose. Rossano avrà sbagliato a promettere di pagarti il mutuo senza in realtà avere la possibilità di farcela, ma era ottenebrato assolutamente dal suo orgoglio e non voleva ammettere di non essere in grado di farlo”.

ROBERTO ALESSI: “TUTTO IL MONDO VOLEVA BENE A ROSSANO RUBICONDI. LUI ERA IN GRADO DI…”

Nel prosieguo del collegamento, il direttore di Novella 2000 e direttore editoriale del settimanale Visto ha voluto puntualizzare ulteriormente quanto segue: “Credo che tutto il mondo volesse bene a Rossano Rubicondi. Lui riusciva a trasmettere amore, a rendere meraviglioso tutto, anche solo una pizza da cinque euro mangiata con lui. Aveva una generosità totale”.

Infine, un retroscena sulla messa celebrata sabato 6 novembre 2021 a Milano in sua memoria: “Ieri noi amici qua a Milano abbiamo organizzato una messa di suffragio per Rossano, poi abbiamo fatto un grande brindisi alla sua memoria, come lui avrebbe voluto: Era anche una persona molto religiosa”.

