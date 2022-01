Roberto Alessi smentisce Stella “Tu ami Alex Belli ma lui non ama te”/ Lei: “Falso!”

Stella, l’amica di Alex Belli, torna a parlare del rapporto con l’ex gieffino a Pomeriggio 5. Nella puntata che anticipa la 39esima diretta del Grande Fratello Vip, Barbara D’Urso indaga ancora in questa intricata vicenda che da qualche settimana ha anche un’altra protagonista, terzo elemento di questo ‘amore libero’ tra Delia Duran e Alex Belli, che è appunto la loro collaboratrice Stella. In collegamento, il direttore di Novella2000 Roberto Alessi smentisce, però, alcune dichiarazioni fatte dalla donna in merito a questo ‘amore’.

“Tu, parlando di Alex, usi spesso la parola amore. Io ho parlato a lungo con Alex e lui, parlando di te, non ha mai usato questa parola. Dice che sei un’amica, una collaboratrice…”, ha esordito Alessi. Ha quindi avanzato la sua teoria: “Io ho come la sensazione che tu sia invece innamorata di Alex, dato che non puoi averlo in esclusiva e dato che lui è propenso ai ‘poli amori’, tu preferisci vivere questa relazione come se fosse un condominio!”

Stella ha però immediatamente smentito le dichiarazioni di Roberto Alessi, replicando: “Assolutamente no! Ho sentito più volte Alex parlare di me e usare con me la parola amore”. Nella discussione è poi intervenuta la D’Urso, chiedendo all’ospite se è intenzionata a dar seguito a questo triangolo amoroso quando Delia lascerà la Casa del GF: “Continuare il triangolo? Lo spero! – ha replicato Stella – Io però posso rispondere per me, non so loro… Ho visto il gesto di Delia di togliere l’anello ma credo sia dato dal fatto che lei è una persona molto impulsiva…”

Ancora una volta è stato Roberto Alessi a divergere da queste affermazioni di Stella, ricordando a tutti che: “Alex è un uomo molto geloso e Delia Duran è una moglie molto conscia di una gelosia quasi nevrotica nei suoi confronti e me l’ha detto lei”. “Non confermo questo… – ha risposto Stella, specificando infine di non sentirsi –un’amante, mi sento complica, amica, una persona che condivide l’amore, senza possesso.”



