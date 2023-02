Roberto Alessi/ “Thomas Bricca come Manuel Bortuzzo: scambio di persona, ma…”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 7 febbraio 2023. In particolare, il giornalista ha espresso la sua opinione sul caso legato all’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri per via di un colpo di pistola che sarebbe stato destinato a lui per colpa di uno scambio di persona. Secondo Roberto Alessi “c’è responsabilità sociale. Tutti sapevano che ad Alatri c’erano sette, otto, nove ragazzi che la facevano da padrone, s’allargavano, erano violenti, facevano paura non soltanto ai minorenni e anche agli adulti”.

ROBERTO ALESSI: “THOMAS BRICCA, CASO SIMILE A MANUEL BORTUZZO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha tenuto a precisare, a proposito del caso Thomas Bricca, che “non possiamo indicare come responsabili solo le forze dell’ordine, che vanno tutelate. Siamo di fronte a un ragazzo che è morto e, oltretutto, il fatto che abbiano sbagliato bersaglio, potrebbe rappresentare una attenuante. Ricordo il caso di Manuel Bortuzzo, colpito anche lui per errore: a chi ha sparato hanno diminuito la pena in Appello da 16 anni a 14, nonostante abbiano rovinato la vita a un ragazzo”.

