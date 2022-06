Roberto Alessi/ “Vanessa Incontrada? Forse io non avrei pubblicato quella foto ma…”

Roberto Alessi interviene a Estate in Diretta sul “caso” Vanessa Incontrada. La copertina di Nuovo, infatti, ha fatto discutere, c’è chi è arrivato a parlare di body shaming. Il direttore di Novella 2000 nonché direttore editoriale di Visto, però, invita ad una importante riflessione. «Anche io ho pubblicato delle foto non entusiasmanti di alcuni personaggi», la premessa del giornalista. D’altra parte, ritiene che si debba «avere rapporti continuativi con i personaggi», anche perché ciò alimenta un rapporto di trasparenza. Ma «non conviene infierire, perché è sempre un brutto verbo».

Fatte queste premesse, Roberto Alessi prende posizione sul caso specifico: «Forse non avrei pubblicato quella foto». Si arriva così alla riflessione, perché effettivamente «bisogna tener conto che il male è negli occhi di chi guarda». Il problema, dunque, non è necessariamente la copertina, la scelta di pubblicare una foto in cui Vanessa Incontrada non è ripresa al meglio, ma il giudizio che si esprime guardandola. In questo caso, dunque, il problema lo ha chi esprime quel giudizio.

Roberto Alessi: “Vanessa Incontrada? Bella anche se in sovrappeso”

«Se io vedo la foto di Vanessa, vedo una bellissima donna, anche se in sovrappeso», spiega Roberto Alessi a Estate in Diretta. Poi il giornalista è stato protagonista di un simpatico siparietto con Elisa D’Ospina. «Conosco Elisa da anni, le ho sempre detto che è bellissima, ma qualche chilo in meno le farebbe bene». Lei dal canto suo ha fatto notare cosa gli risponde sempre in questi casi: «Io lavoro col mio fisico». Ma Roberto Alessi lo sa bene: «Lavora molto bene, poi ha un marito innamoratissimo di lei». A questo punto, il giornalista si fa scappare un retroscena sulla loro rottura: «Non l’ha mica mollato lei?! Sei una delinquente». Ma simpatico è stato anche il siparietto tra Roberto Alessi e Gianluca Semprini. Quest’ultimo scherza sulla sua “pettinatura”. «Ero come te, guarda come sono ora…», la replica di Roberto Alessi mostrando orgogliosamente la sua folta chioma.

