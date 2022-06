Vanessa Incontrada, copertina Nuovo è da body shaming?/ Web diviso: “Vergogna! Foto terribile…”

Vanessa Incontrada vittima di bodyshaming?

Vanessa Incontrada è tornata sul set di “Fosca Innocenti”: a inizio maggio, infatti, è stato annunciato l’inizio delle riprese della seconda stagione della serie con l’attrice spagnola e Francesco Arca. Ma in queste ore Vanessa Incontrada, suo malgrado, è al centro di nuove polemiche legate al suo fisico: tutta colpa degli scatti pubblicati sull’ultimo numero di Nuovo, in edicola da oggi giovedì 9 giugno. “Primo sole per Vanessa Incontrada. L’attrice di Barcellona approfitta di una pausa dalle riprese di Fosca Innocenti 2 – dove recita con Francesco Arca – per mettersi in bikini nella sua Follonica. Col caldo che fa, Vanessa cerca un filo di brezza sul bagnasciuga”, ha scritto il diretto Riccardo Signoretti sui suoi profili social. Nello scatto in copertina l’attrice, quasi di tre quarti, è comodamente seduta sulla sabbia, struccata e con indosso un bikini. La foto non rende onore alla Incontrada, che appare piuttosto appesantita.

Sulle pagine di Nuovo, però, non c’è alcun riferimento all’aspetto di Vanessa Incontrada (anzi viene messa in evidenza la sua battaglia contro i pregiudizi estetici), bensì alla sua vita privata. L’attrice sta infatti cercando di rialzarsi dopo mesi difficili: è di nuovo single, dopo la rottura con l’imprenditore Rossano Laurini, da cui ha avuto un figlio, Isal, che è l’unico uomo della sua vita ora. L’amore del figlio la sta aiutando da un lato, il lavoro dall’altro. «Ci confidiamo molto e devo dire che mio figlio mi ha dato la pazienza di ragionare», le parole riportate dal settimanale. Ma mentre sono in corso le riprese della seconda stagione di “Fosca Innocenti“, ricarica le batterie al mare, dove è stata appunto ripresa dai paparazzi. La Toscana per lei è la terra della rinascita: qui ha trascorso la sua infanzia, prima di tornare a Barcellona, in Spagna, dov’è nata. E in Toscana torna appena può, recuperando quelle energie che sono vitali per il suo equilibrio, fatto appunto di famiglia e lavoro. Forse proprio questo equilibrio l’aiuterà a superare le polemiche di queste ore sulla copertina di Nuovo.

La foto di Vanessa Incontrada apparsa sulla copertina dell’ultimo numero di Nuovo ha già diviso il web. In molti criticano la scelta del settimanale: “Mettere questa foto in prima pagina, con la finzione di far passare tutt’altro messaggio. Che vergogna” e “Le hanno messo una foto terribile quando lei non è affatto così. Comunque è stupenda Vanessa”, hanno scritto due utenti sotto il posto di Signoretti. E ancora: “Una foto presa male, ma con l’ intenzione di creare gossip da 4 soldi. Così facendo da modo alle persone di fare commenti stupidi e cattivi sull’ aspetto fisico di Vanessa”. C’è anche chi sostiene che la foto sia vecchia, mentre alcuni sono convinti che non sia nemmeno Vanessa Incontrada. Nei giorni scorsi l’attrice ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero mentre sta correndo. Lo scatto ha dato il via a una serie di polemiche: “Ha fatto una battaglia mediatica sulla libertà di essere quello che si è, come si vuole, sulla bellezza interiore contro il body shaming, che non voleva dimagrire e si accettava così e ora che fa?” e “Questa foto però è vecchia, piuttosto datata”. D’altra parte, il caso si potrebbe chiudere con le stesse parole di Vanessa Incontrada riportate dal settimanale: «La perfezione non esiste. Ho perso tempo a cercare di essere giusta, dimenticando di essere felice».

