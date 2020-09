Roberto Anselmi Fiacchini, figlio adottivo Renato Zero/ “Non volevo restare solo”

Roberto Anselmi Fiacchini è il figlio adottivo di Renato Zero, una lunga storia quella tra padre e figlio. Tutto è cominciato da un incontro al cinema come ha raccontato proprio l’artista di “Cercami”: “ero al cinema, e noto questo ragazzino. Era pettinato come Barth Simpson. E mi regalò un pupazzetto di Barth Simpson. Mi raccontò la sua storia: il padre era morto, la madre malata. Sono sempre stato vicino ai ragazzi degli orfanotrofi. Cominciai a seguire Roberto. Quando fu possibile, lo adottai”. Il cantante: “non volevo restare solo”. Da allora è nato un profondo rapporto di stima e amicizia che ha spinto successivamente l’artista ad adottarlo nel 2003 quando Roberto aveva soli 30 anni. “Sono sempre stato portato a prediligere le persone sfortunate. Roberto aveva perso i genitori e ho sentito che era giusto potergli dare un supporto morale, poi diventato anche istituzionale” – ha detto Renato in un’intervista a Grazia. Più volte Renato Zero parlando di famiglia ha detto: “per me vuol dire qualunque nucleo in grado di dare solidità e continuità. La differenza la fa la quantità d’amore non l’appartenenza ai generi sessuali”.

Renato Zero: “Roberto Anselmi Fiacchini? Mi raccontò la sua storia e…”

A chi gli ha chiesto perchè ha deciso di adottare Roberto Anselmi Fiacchini come figlio, Renato Zero ha detto: “perché non volevo restare solo, non l’ho condizionato, ho due nipoti meravigliosi. Perché questo deve essere un problema? Nessuno deve permettersi il lusso di giudicare”. La decisione di adottare un figlio è stata a lungo criticata, anche se Renato Zero non è nuovo a questo tipo di chiacchiericcio, anzi ha prontamente replicato precisando: “ho sempre desiderato qualcosa di mio, anche se non si sarebbe potuto trattare di trasmissione di Dna; volevo che ci fosse una continuazione, che si potesse garantire a qualcun altro l’appoggio, la complicità, l’affetto”. Il nome di Roberto Anselmi Fiacchini negli ultimi anni è finito sulle pagine di cronaca per via di un’accusa di maltrattamenti ricevuta da parte dell’ex compagna Emanuela Vernaglia. La Procura aveva chiesto la condanna a un anno e quattro mesi, ma poi la coppia è tornata insieme così la donna ha ritirato la denuncia. Il figlio di Renato Zero è stato così assolto dalla denuncia perchè “il fatto non sussiste”.



