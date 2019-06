Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio/ Premio per la Radio a I Lunatici (Biagio Agnes)

Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio de I Lunatici sono tra i protagonisti dell’undicesima edizione della Serata Biagio Agnes, il Premio Internazionale dell’informazione dedicato alla memoria dello storico Direttore Generale della Rai e grande giornalista, organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria. Il duo di conduttori durante la serata evento, condotto da Mara Venier e Alberto Matano, ha ricevuto il Premio per la Radio. Un grande successo per i due conduttori che, al loro primo anno di RAI, hanno già conquistato il primo meritato riconoscimento.

Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio a Premio Biagio Agnes 2019

Da Radio Cusano Campis al grande successo su Radio2 dove Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio conducono una delle trasmissioni radiofoniche più seguite. Si tratta de “I Lunatici“, che hanno visto il duo di conduttori intervistare grandi nomi dello spettacolo, ma anche della cultura e della politica. Il loro premio, infatti, è stra-meritato visto che il duo ha costruito un programma radiofonico di primissimo livello con interviste esclusive, rubriche e curiosità che hanno appassionato i teleascoltatori. Non solo, il duo è riuscito a coinvolgere anche gli ascoltatori in crescente aumento grazie al supporto e all’apporto dei social network. “Abbiamo portato autotrasportatori, medici, infermieri, operai, guardie giurate, forze dell’ordine, insonni in generale, turnisti, tutto il popolo della notte, sempre trascurato da molti, su un palcoscenico così prestigioso, in un contesto così importante. Eccolo il premio. L’abbiamo vinto tutti insieme. Viva Radio2, viva i Lunatici” hanno commentato i due una volta ricevuto il premio.

I ringraziamenti su Facebook

Il premio miglior radio del Premio Biagio Agnes 2019 è stato assegnato a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio per la trasmissione “I Lunatici” in onda su Rai Radio2. “È stata una grande emozione ricevere il #premiobiagioagnes2019 nella categoria #radio. Uno dei riconoscimenti più importanti d’Italia per chi lavora nell’ambito della comunicazione. Che arriva al primo anno su #Radio2 del nostro programma #ILunatici. Grazie a voi che ci siete sempre stati. Ci vediamo su #rai1 sabato prossimo in seconda serata” ha scritto Roberto Arduini su Facebook condividendo questa grandissima gioia con tutto il pubblico.



