Roberto Baggio, perché è chiamato il Divin Codino?/ “Ecco perché porto i capelli così”

Roberto Baggio: “Ecco perché porto il codino”

Oltre che per le sue prodezze in campo e per la grande carriera nel mondo del calcio, Roberto Baggio è oggi un simbolo di questo sport anche per il suo indimenticabile codino. Per tutta la sua carriera calcistica, Roberto è sceso in campo con quel codino che è poi diventato parte del suo soprannome da campione: il Divin Codino. Ma come nasce questo soprannome e la decisione di portare questa particolare acconciatura?

“Il codino è nato per gioco.” ha spiegato lui nel corso della conferenza stampa fatta in occasione dell’uscita del film a lui dedicato, Il Divin Codino. “È successo durante i Mondiali negli Stati Uniti.” ha poi aggiunto l’ex calciatore, spiegando che tutto è nato dall’incontro con una cameriera.

Roberto Baggio, il Divin Codino e l’incontro con la cameriera di colore

Roberto Baggio ha infatti raccontato: “In questo hotel c’era una cameriera di colore con delle treccine stupende. Un giorno le feci i complimenti e lei mi disse ‘Perché non le fai anche te?’. E dopo due ore era lì che mi faceva le treccine. Poi per non farle sbattere le legai con un elastico. Un’acconciatura che mi è subito piaciuta e che mi ha accompagnato negli anni”. Il codino è dunque nato come un gioco ma è diventato il simbolo di Roberto Baggio, al punto tale che i tifosi, per sottolineare la sua forza in campo, hanno inventato un soprannome che richiama proprio la sua particolare acconciatura: il Divin Codino, appunto.

