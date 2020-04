Roberto Benigni a Le Grandi Interviste / L’amicizia con Enzo Biagi nella 1^puntata

Il grande Roberto Benigni torna protagonista in Rai a Le Grandi Interviste di Enzo Biagi, il programma condotto da Loris Mazzetti. Il conduttore vuole ripercorrere le grandi tappe della storia del giornalismo italiano, avvicinandosi al 9 agosto, data in cui Biagi avrebbe compiuto 100 anni. Il primo personaggio de Le Grande Interviste è Roberto Benigni, una scelta non casuale visto che l’attore toscano è stato partner artistico di Biagi tra il 1985 e il 2001. I due si sono voluti davvero molto bene: così diversi così vicini per quanto concerne valori e modo di vedere le cose. Di Roberto Benigni, Enzo Biagi ha sempre apprezzato il suo modo di essere dirompente e schietto, al punto tale da raccontarlo alla stampa prima che diventasse famoso. Una benedizione, quella di Biagi, che Benigni ha ripagato nel migliore dei modi.

Roberto Benigni, protagonista della prima puntata de Le Grandi Interviste

Roberto Benigni ed Enzo Biagi si sono rispettati molto durante la loro collaborazione, legati da una vera amicizia ma soprattutto da una stima professionale reciproca. Il loro primo incontro pubblico avviene a Linea diretta nel 1985. Un’occasione che mostra tutta la sintonia della coppia, che da li in avanti decide di apparire insieme con una certa continuità. Nello speciale condotto da Loris Mazzetti ripercorreremo dunque una grande amicizia, ma anche una proficua collaborazione. La puntata, con Roberto Benigni protagonista, sarà anche l’occasione di sorridere e di rivivere con leggerezza una fase molto importante e significativa per la televisione italiana, con l’ascesa di uno degli attori comici più apprezzati dal pubblico.

Roberto Benigni, La Vita è bella anche ai tempi del Coronavirus

Roberto Benigni vive con grande apprensione l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. In questi giorni l’attore comico prosegue come tutti gli italiani la quarantena forzata, senza però demoralizzarsi e perdere il suo consueto ottimismo. “Quando sconfiggeremo questa emergenza tutti insieme, ci rialzeremo più forti di prima. Forza Italia e forza Italiani”, le sue parole sui social postate nelle scorse settimane. L’attore toscano in quella circostanza aveva pubblicato anche una clip del film La Vita è Bella, con l’intento di diffondere un po’ di ottimismo in vista di una lotta estenuante contro un virus che ha messo in ginocchio il mondo, ma soprattutto l’Italia. Chissà se nella trasmissione di Mazzetti verrà fatta una menzione al film di Benigni, La Vita è Bella, una pellicola apprezzata sia dal pubblico che dalla critica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA