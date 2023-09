Roberto Benigni, l’amore per la moglie Nicoletta Braschi/ “Io ho una sola misura del tempo: con te e…”

Roberto Benigni, il record cinematografico con l’Oscar conseguito per “La vita è bella”

Se il cinema italiano è più che apprezzato anche oltre i confini nazionali, bisogna senz’altro dire grazie fra gli altri in particolare a Roberto Benigni. Attore, attore e sceneggiatore che dal teatro al grande schermo ha fatto dell’umorismo dissacrante la sua arma principale; diverse sono le pellicole che portano la sua firma e che anche a distanza di anni vengono considerate punti cardine della cinematografia italiana.

La carriera di Roberto Benigni non è stata celebrata unicamente dal giudizio della critica o degli appassionati, ma soprattutto dai tanti riconoscimenti ottenuti. Da annoverare prima di ogni altro l’Oscar come migliore attore, ottenuto nel 1999 per la sua interpretazione in “La vita è bella”. La meravigliosa pellicola è stata tra l’altro diretta proprio da lui, valore aggiunto nel ricevere l’Oscar per il miglior film straniero. Entrambi i riconoscimenti fanno capo ad un incredibile record nel contesto cinematografico italiano: Roberto Benigni è infatti l’unico attore italiano ad essere riuscito a conseguire l’Oscar come miglior attore protagonista in un film in lingua straniera.

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, un amore infinito tra quotidianità e professione

A consacrare ulteriormente la carriera di Roberto Benigni, sono da annoverare anche gli ultimi riconoscimenti ricevuti. Nel 2021 ha infatti conseguito – in occasione della Mostra del Cinema di Venezia – il Leone d’oro alla carriera. L’inestimabile percorso professionale e artistico dell’attore sarebbe difficile da riassumere ulteriormente in poche righe: ma altrettanta curiosità nel corso del tempo è stata anche riservata alla sua realtà sentimentale. Roberto Benigni è infatti legato praticamente da sempre a Nicoletta Braschi, nonché sua musa ispiratrice.

Il sodalizio tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi è iniziato quasi mezzo secolo fa, condito da una collaborazione cinematografica che senza l’attrice non avrebbe forse avuto il successo più che celebrato. “Io ho una sola misura del tempo: con te e senza di te”, difficile trovare parole più belle per decantare un amore; queste sono solo alcune delle tante parole pronunciate dall’attore nel tentativo di descrivere la bellezza del sentimento che li unisce da oltre 40 anni. Nonostante la longevità del loro amore, i due attori non hanno avuto figli. Proprio Nicoletta Braschi, in una vecchia intervista, a tal proposito aveva dichiarato: “Ci vuole tanta maturità per rendersi conto quando una cosa non fa per noi, prima di ritrovarci in situazioni che non sappiamo gestire e da cui è impossibile tirarsi fuori“.











