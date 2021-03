Roberto Berger, ex marito Loredana Bertè/ Denunciato per inadempienza…

Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario Tommaso Berger del caffè Hag, è stato il primo marito di Loredana Bertè. La cantante sposò Roberto, di dieci anni più giovane, nel 1983 negli Stati Uniti. Il loro matrimonio durò solo 4 anni. Nel 1987 la Bertè ha denunciato il marito Roberto Berger per inadempienza agli obblighi coniugali: la coppia, infatti, non ha mai vissuto insieme sotto lo stesso tetto. I due si incontravano di tanto in tanto a seconda dei rispettivi impegni. Quando si è sposato, Roberto Berger era ancora impegnato negli studi in America. Davanti al magistrato la cantante ha affermato di essersi sposata per amore e che il loro progetto iniziale era quello di vivere in America e per questo non aveva rinnovato il contratto con la sua casa discografica, riportava la Repubblica nel 1987.

Roberto Berger, ex marito Loredana Bertè

In un’altra occasione Loredana Bertè ha rivelato che il marito le avrebbe tenuto nascosto di essere figlio di un miliardario: “Me lo nascose per due anni e dopo essermi pagata anche i caffè lo cacciai di casa prima che il padre lo diseredasse”, ha rivelato in un’intervista di numerosi anni fa. Nel 2007 con il libro “Onora il padre”, Tommaso Berger ha accusato il figlio Roberto (con le sorelle Donata e Simona) di averlo tradito, offeso, derubato. Roberto Berger aveva querelato il padre per queste accuse. In un’intervista a Il Giornale nel 2007, Tommaso Berger ha parlato del matrimonio del figlio con Loredana Bertè: “Appena ventiduenne, s’innamorò di una donna che aveva 10 anni più di lui. Il 31 dicembre mi telefonò dalle Isole Vergini: “Papà, ho da darti una notizia brutta per te e bella per me. Mi sono sposato con la cantante Loredana Bertè”…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA