Roberto Bolle: “Bullismo? Tanti lo subiscono nel mondo della danza”/ “Quest’anno in ‘Danza con me’ vorrei…”

Roberto Bolle è pronto a tornare con la sesta edizione di Danza con me, il programma di Rai1 che lo vede grande protagonista al fianco di ospiti appartenenti al mondo della TV, della musica e della danza. Per questa prossima edizione tante sono le novità, a partire dalla presenza del metaverso. Lo spettacolo ha però l’obiettivo di iniziare lanciando un messaggio molto importante contro il bullismo, fenomeno tristemente presente anche nell’ambiente della danza.

“A me non è successo, ma è un problema che continua a colpire molti ragazzi nel mondo della danza. – ha spiegato Roberto Bolle nel corso della conferenza stampa, aggiungendo – Voglio che nel mio programma televisivo il pubblico più giovane possa trovare modelli cui aspirare”. Per questo lo spettacolo inizierà con un cortometraggio senza parole sul bullismo.

“Questo spettacolo è una sfida – ha aggiunto Bolle durante la conferenza stampa nella sede Rai di Milano, come riporta Repubblica –, ogni anno cerchiamo di rinnovarci, pur rimanendo fedeli alla nostra anima, per cercare di emozionare e conquistare il pubblico. Quest’anno avremo diversi momenti sorprendenti, oserei dire rivoluzionari, come l’utilizzo per la prima volta degli avatar in tv, per portare un’arte antica come la danza nella contemporaneità e nel futuro”, ha spiegato.

Nel cast ci sarà Elio, ritorneranno poi volti come Alberto Angela e Virginia Raffaele. Ci saranno però, come da lui annunciato, anche delle new entry come Claudia Gerini, Edoardo Leo, e Dardust per la parte musicale del programma.

