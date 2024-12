Roberto Bolle, chi è il fidanzato Daniel Lee: la loro relazione va avanti da tre anni

Nella vita del celebre ballerino Roberto Bolle da qualche anno si è fatto largo l’amore, con il noto danzatore che sarebbe fidanzato con il collega Daniel Lee, ex direttore creativo di Bottega Verde, è stato pizzicato in dolce compagnia con il collega in Costiera Amalfitana per la prima volta nel 2020. Ufficialmente la relazione tra Roberto Bolle e Daniel Lee sarebbe scattata tre anni fa, mentre qualche mese fa la celebre rivista di Moda Vogue descriveva così il rapporto tra i due: “Quando non lavora Daniel Lee trascorre il tempo con il partner Roberto Bolle. Vanno alla Royal Opera House a vedere il balletto”.

Roberto Bolle vive a Milano, mentre Daniel Lee a Londra, ma questo non impedisce ai due di vivere comunque la relazione, anche se il danzatore italiano a Vanity Fair ha rivelato: “La mia vita privata, ossia lo spazio oltre al palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante e personale, ho provato sempre a custodirlo in maniera gelosa”.

Roberto Bolle e la storia d’amore con Daniel Lee: “Non è nella mia natura raccontare gli amori”

Con il tempo Roberto Bolle ha deciso di non sbottonarsi troppo sulle questioni di cuore e così anche la sua relazione con Daniel Lee non è stata sbandierata ai quattro venti.

Riguardo alle questioni private, Roberto Bolle aveva rivelato: “Tutti sono liberi di farlo, ossia di raccontare gli amori e la sessualità. Io non lo farò mai, non è nella mia natura, ho sempre cercato di differenziare la mia immagine privata da quella pubblica e cercherò di farlo sempre”. Una storia d’amore vissuta lontana dai paparazzi ma che prosegue nel migliore dei modi tra l’etoile italiano e Daniel Lee, pronti a mandare avanti la loro relazione.

