Roberto Bolle è fidanzato?/ Presunto compagno e vecchi flirt “Mai detto di esser gay”

Roberto Bolle, uno dei ballerini più celebri al mondo, si prepara a tornare con lo show di Rai1 “Danza con me”, che dal 2018 ci intrattiene nel giorno di Capodanno. La sua presenza in tv porta inevitabilmente a cercare dettagli sulla sua vita privata, anche se in tal senso il ballerino ha sempre ribadito la sua estrema riservatezza. Da sempre al centro dei pettegolezzi per la sua presunta omosessualità, i più curiosi si sono sempre domandati se fosse o meno fidanzato e soprattutto con chi. A parlare però, finora sono state sempre le paparazzate che lo hanno visto protagonista.

Era il 2015 quando tra le pagine del settimanale Chi – come ricorda il Corriere dell’Umbria, Bolle veniva immortalato insieme ad Antonio Spagnolo, chirurgo di Selfie. I due furono paparazzati in motorini mentre si scambiavano un bacio. Fi poi proprio il dottor Spagnolo a definirlo il suo fidanzato: “Quello che c’è stato tra me e Roberto è sotto gli occhi di tutti. Lo avete visto e non c’è niente di male, niente di cui vergognarsi. Il nostro è stato un bell’inizio, ma è andato a morire da solo”, aveva dichiarato in una intervista tra le pagine del settimanale Oggi.

Roberto Bolle, chi è il presunto fidanzato e sfera privata

Nel giugno dello scorso anno, Roberto Bolle è stato al centro di una nuova presunta romantica paparazzata, questa volta in compagnia di Daniel Lee, designer di moda olandese. I due si trovavano a Venezia in occasione di un “weekend romantico”. Sebbene nessuno dei due abbia confermato, pare che la coppia sia ancora felicemente insieme.

Roberto Bolle, tuttavia, non ha mai parlato della sua presunta omosessualità, anzi in seguito ad una intervista rilasciata nell’autunno del 2018 sulla rivista francese “Numero Homme”, il ballerino si era trovato costretto a smentire, come riportato in un articolo de La Stampa dell’estate successiva: “Sono molto dispiaciuto di tutta la bagarre che è nata da un’intervista che ho rilasciato alla rivista francese “Numero Homme” lo scorso autunno. In realtà la mia dichiarazione riguardo l’argomento della omosessualità è stata completamente travisata e decontestualizzata, a causa probabilmente anche della mia non perfetta padronanza della lingua francese”, aveva detto Bolle, precisando di non aver mai detto di essere gay ma di aver affrontato l’argomento in modo generale e non personale. Più di recente, a Vanity Fair a proposito del suo orientamento sessuale il danzatore aveva aggiunto: “Ho sempre tentato di custodirlo gelosamente. Non dico che debba essere importante per chiunque allo stesso modo, ma per me lo è. Sono ovviamente tutti liberissimi di raccontare i propri amori e la propria sessualità, ma non è la mia natura e non lo sarà mai”. Roberto Bolle, dunque, aveva ribadito in quella circostanza il desiderio di proteggere a tutti i costi la sua sfera privata.

