Roberto Bolle/ “Bisogna credere in se stessi. Non mi sento una star perché..”

Roberto Bolle ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota libera. Il celebre ballerino si racconta, parlando di se e del suo splendido rapporto col pubblico: “Non penso mai a me come una star, mi stupisco dell’amore delle persone e della loro gratitudine, tutto questo ancora adesso mi riempie il cuore e mi sorprende al tempo stesso”. Dopo aver ricevuto l’onorificenza di Grande Ufficiale ‘al merito della Repubblica Italiana’, Bolle sente una grande responsabilità sulle sue spalle: “Ho una grande responsabilità è vero ma ne sono onorato e ho piacere perché posso dare un contributo alla danza. Il mio ruolo di ambasciatore mi rende felice”.

Roberto Bolle ha un fidanzato?/ I dubbi sulla sua presunta omosessualità

Su Danza Con Me, il suo show in onda il prossimo 1 gennaio, ci sono grandi aspettative. “L’edizione di quest’anno mi piace tantissimo. Lillo e Serena Rossi insieme sono straordinari, perché hanno un’energia bella e umana”, afferma Bolle. “Loro si divertono e divertono, quando sono in scena. Ma avremo anche la Vanoni, John Malkovich. Insomma un bellissimo cast”. Su quest’ultimo anticipa che “farà un numero divertente sulle critiche negative fatte a grandi compositori della musica, critiche sbagliate. Quindi il messaggio è: non date peso a certe critiche. Bisogna credere in se stessi”.

Roberto Bolle e il cibo spazzatura/ "Mangiavo solo brioche e patatine"

Roberto Bolle torna con Danza con Me

Il mitico Roberto Bolle non vede l’ora di esibirsi in prima serata su Raiuno, il prossimo 1 gennaio, in occasione della quinta edizione di Danza Con Me. Il talento della danza torna con un grande show che è ormai una tradizione imperdibile per tutti i suoi fans e più in generale per gli appassionati della danza. In collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, Roberto Bolle ci porta in un mondo fatato, dove cultura, musica e tecnica si fondono in un’unica emozione ricca di sfumature intense e profonde.

“Ci saranno Serena Rossi e Lillo a guidarci in un viaggio nella danza classica e contemporanea e lo faranno all’insegna della leggerezza e dell’ironia”, ha confermato Roberto Bolle in un’intervista rilasciata ai microfoni di Affaritaliani.it. Il celebre ballerino vuole mettersi alle spalle il 2021, “un anno complicato per via della pandemia”.

Roberto Bolle "danza vittima di scempi, vergogna”/ Tuona alla Camera ”colpe politica"

Roberto Bolle: “2021? C’è un momento che mi ha commosso”

Nella sua bella intervista rilasciata ad Affari Italiani, il ballerino ha toccato tanti temi: dalla pandemia al ritorno sul palco, dopo un anno complicato. “Poter riabbracciare il pubblico è stato molto bello. La prima grande soddisfazione sicuramente è stato esibirmi al Quirinale e ricevere dal presidente Mattarella l’onorificenza di Grande Ufficiale. Momento che mi ha profondamente commosso, toccato, emozionato. Era inaspettata”. I momenti di gioia e soddisfazione non sono mancati per il celebre ballerino, che ha espresso grande stima per Mattarella.

“Da lì passerei all’essere tornato in una grande piazza, in un grande luogo come il circo massimo, l’Arena di Verona e trovare migliaia di persone davanti a me come pubblico: un’emozione che non provavo da tantissimo tempo”, ha continuato Roberto Bolle, che ha poi citato anche la giornata al Castello Sforzesco per On Dance, “un altro bel momento da ricordare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA