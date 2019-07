Roberto Bolle/ Video, show alle Terme di Caracalla: danza con laser

Roberto Bolle, étoile della Scala e dell’American Ballet, grande rappresentante della danza italiana nel mondo, porta in giro per l’Italia il tour di Roberto Bolle & Friends, in questi giorni in scena alle Terme di Caracalla. Dopo il successo ottenuto ieri sera, Roberto Bolle si esibirà alle Terme anche questa sera e domani. Quello dell’étoile è uno show in cui l’antico si sposa con il moderno. Bolle, infatti, ha utilizzato nel suo spettacolo la moderna tecnologia dando vita ad uno show in cui non sono mancati gli effetti speciali ottenuti con un laser e un gioco fantastico di luci. Il tutto ha dato vita ad un’atmosfera favolosa che ha incantato tutti gli spettatori che hanno apprezzato e applaudito Roberto Bolle che sta avvicinando la danza alla grazie ai flash mob che organizza in strada e agli show televisivi.

ROBERTO BOLLE: “CON LA TECNOLOGIA PARLO AI GIOVANI”

Dopo il triplice show alle Terme di Caracalla, Roberto Bolle danzerà a Firenze (piazza S.S. Annunziata il 13) e all’Arena di Verona, il 16 e il 17. A settembre, invece, sarà di scena al Teatro San Carlo di Napoli per poi sbarcare a Tokyo dove si esibirà con Alessandra Ferri. In tutti i suoi spettacoli, Roberto Bolle non rinuncia al repertorio classico che, però, riesce a rendere moderno grazie all’utilizzo della tecnologia che gli consente di arrivare al cuore dei giovani. «Un laser, un raggio che interagisce con il corpo e crea delle contaminazioni sorprendenti. Mi diverto molto a duettare con la tecnologia. E trovo che sia un modo per dialogare con i giovani. Nei miei gala non manca mai il grande repertorio classico, il Corsaro, il Lago dei Cigni, o i coreografi contemporanei come Forsythe. Ma mi piace concedermi delle incursioni nel mondo dell’hi-tech. Diciamo, dal tutù agli effetti speciali, tutto fa danza», ha spiegato ai microfoni de Il Messaggero e lo show delle Terme di Caracalla l’ha dimostrato.





