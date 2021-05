Roberto Ciufoli elimina/ I naufraghi lo perdonano dopo il furto, tutta una strategia?

Roberto Ciufoli graziato dai naufraghi all’Isola dei Famosi 2021 dopo la questione del riso

Il tema della settimana all’Isola dei Famosi 2021 è stato proprio il furto di Roberto Ciufoli. L’attore è finito alla gogna proprio per aver superato il limite trai due gruppi, di notte, per prendere dei fruttini e questo gli è costato un castigo: l’addio alla sua porzione di riso. La cosa ha creato scompiglio nel gruppo degli Arrivisti dove in molti erano pronti a cedere la loro parte ma poi si è ribaltato anche su quello dei Primitivi visto che i due gruppi si sono di nuovo riuniti. Risultato? Tutti hanno dovuto fare i conti con il fatto che l’attore non ha riso a disposizione e quindi hanno dovuto decidere se fare le porzioni senza tenere conto di lui e poi chi era d’accordo gliene dava un po’ o fare le porzioni tenendone conto e alla fine è proprio quest’ultima fazione che ha vinto. La cosa ha fatto un po’ storcere il naso a tutti visto che in molti si erano detti contrari a dare il riso e Roberto e poi hanno cambiato idea, lo hanno fatto solo per non imbattersi nelle polemiche del gruppo?

Roberto Ciufoli preso di mira per la nomination a Valentina Persia?

Dall’altro lato c’è la questione nomination. Roberto Ciufoli è entrato nel mirino dei suoi colleghi, che vogliono escluderlo al più presto dal programma tanto che hanno usato il pretesto del furto per fare il suo nome durante le ultime Nomination. Secondo l’attore la motivazione sarebbe un mero pretesto, frutto di una strategia ben collaudata e proprio parlando con Isolde ha subito spiegato: “Credo che mi abbiano votato Rosaria, Matteo, Emanuela e Miryea perché fin dall’inizio lo hanno fatto, sento una chiusura e ostilità verso di me”. Poi lo stesso pensa che lui e Isolde saranno presi di mira soprattutto dopo la nomination a Valentina Persia: “Il veleno c’è e si muovono i serpenti”.

