Roberto Ciufoli punito all’Isola dei Famosi 2021/ Di notte ruba il cibo e rischia…

Roberto Ciufoli continua a combinare guai all’Isola dei Famosi 2021. Se fino a qualche giorno fa erano i suoi problemi di comunicazione con gli altri naufraghi ad impensierire i suoi fan, adesso ci pensa la fama. Non è la prima volta che l’attore lamenta proprio la fama perché il pesce scarseggia visto che i naufraghi non sono in grado di pescare ma, soprattutto, perché in queste notti passate lontano dalle telecamere delle dirette del programma, ha pensato bene di superare il limite invalicabile che divide i due gruppi e le due spiagge, per andare a rubare dei fruttini. A questo punto gli Arrivisti sono stati raggiunti da una pergamena in cui si comunica loro il provvedimento deciso per Roberto Ciufoli che finirà in castigo punto nel peggiore dei modi, come? Con l’addio alla sua porzione di riso per una settimana. Per fortuna Isolde e Fariba sono pronte a dividere la loro parte con lui ma prima lo sgridano un po’ per la sciocchezza che ha fatto.

Theodora Bugel, sorpresa al marito Roberto Ciufoli?/ Lui: "Vorrei notizie da casa"

Roberto Ciufoli punito all’Isola dei Famosi 2021, di notte supera i limiti e ruba il cibo..

Al momento Roberto Ciufoli non è in nomination ma potrebbe finirci questa sera visto che all’Isola dei Famosi 2021 cambiano le regole del gioco e tutti questa sera dovranno affrontare uno scontro faccia a faccia con un altro naufrago per evitare la nomination. Chi uscirà sconfitto dallo scontro finirà in nomination automaticamente senza poter essere salvato dal gruppo questa volta, siamo sicuri che Roberto riuscirà a salvarsi oppure rischierà grosso ad un passo dal giro di boa e dalla finalissima di questa Isola dei Famosi 2021? Lo scopriremo solo questa sera quando verrà affrontato il momento furto e poi lo scontro nelle prove.

LEGGI ANCHE:

Roberto Ciufoli eliminato all'Isola dei Famosi 2021?/ "Non vedo l'ora di andare via"Roberto Ciufoli eliminato all'Isola dei Famosi 2021?/ Uno stratega oppure...

© RIPRODUZIONE RISERVATA