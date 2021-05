Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ “Non vedo l’ora di andare via”

Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi 2021? Il rischio c’è ma…

Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi 2021? L’attore è stanco, è stanco del comportamento delle persone ma anche delle continue delusioni e delle batoste che arrivano da alcuni naufraghi interessato molto di più a quello che succede e al gioco che al resto. Anche questa settimana Roberto Ciufoli ha avuto modo di tirare le sue somme dicendosi pronto ad andare via non appena possibile perché stanco di tutto. Il naufrago si è sfogato dicendo di non trovarsi bene all’interno del gruppo degli Arrivisti, la nomination non gli è andata giù e sfogandosi con Isolde Kostner ha ammesso di essere rimasto deluso, da Awed compreso: “Se pensano di trascinarmi nelle loro polemiche o di rendermi la vita difficile, sbagliano”. Rimane il fatto che una mano per lui potrebbe arrivare questa sera dalla produzione e non solo in caso di eliminazione.

Roberto Ciufoli pronto a lasciare gli Arrivisti per i Primitivi?

Secondo quanto rivelano le anticipazioni sembra che questa sera i naufraghi saranno chiamati a cambiare gruppo e a quel punto anche Roberto Ciufoli, in caso di mancata eliminazione dall‘Isola dei Famosi 2021, potrà farlo. Lascerà quindi gli Arrivisti per tornare dai Primitivi? Anche con loro, e in particolar modo con alcuni, ci erano state alcune incomprensioni, ma adesso che Tittocchia e i suoi lo hanno deluso, potrebbe tornare sui suoi passi riabbracciando la Persia e Angela Melillo che, orfane di Gilles Rocca, potrebbero riappoggiarsi proprio a lui. Sarà così che finirà la serata per Roberto o dovrà fare le valigie e tornare a casa?

