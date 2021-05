Theodora Bugel, sorpresa al marito Roberto Ciufoli?/ Lui: “Vorrei notizie da casa”

“Non vedo l’ora di lasciare questi qua, questi quattro… Awed compreso. Se pensano di trascinarmi nelle loro polemiche o di rendermi la vita difficile, sbagliano” ha dichiarato Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi 2021. Anche il comico inizia ad accusare la stanchezza e la fame, acuita dalle difficoltà del rapporto con gli altri naufraghi ma anche dalla mancanza dei propri cari: della moglie Theodora Bugel e dei figli. “Vorrei avere notizie da casa, dei miei cari”, ha dichiarato Ciufoli nella scorsa puntata, in collegamento con Ilary Blasi. In effetti lui è uno dei pochi che non ha potuto ancora parlare con i suoi cari durante queste settimane di permanenza all’Isola.

Roberto Ciufoli eliminato all'Isola dei Famosi 2021?/ "Non vedo l'ora di andare via"

Roberto Ciufoli, sorpresa all’Isola dei Famosi 2021?

Roberto Ciufoli attende con ansia una sorpresa da parte dei suoi cari. Un momento toccante che potrebbe arrivare nel corso della puntata in onda oggi, 7 maggio, su Canale 5. D’altronde Ciufoli sta vivendo momento di difficoltà e sicuramente una sorpresa da parte di Theodora Bugel o dei figli potrebbe dare nuova linfa al comico e la forza necessario per continuare questo arduo percorso che ha già visto uscire per abbandono molti concorrenti.

LEGGI ANCHE:

Roberto Ciufoli eliminato all'Isola dei Famosi 2021?/ Uno stratega oppure...Theodora Bugel, moglie di Roberto Ciufoli/ "Lo sopporto perché non capisco tutto quello che dice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA