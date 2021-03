Roberto Ciufoli si fa male all’Isola dei Famosi/ Akash si tuffa su di lui: “Ferito”

Parte male l’avventura di Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi 2021. Purtroppo il concorrente si è fatto male nel corso di una delle prove di questa prima serata in Honduras. Ciufoli, che fa parte del gruppo dei Raffinati, ha partecipato insieme a tutta la sua squadra alla prova di immunità che prevedeva all’inizio un tuffo di tre dei concorrenti: Akash Kumar, lo stesso Ciufoli e il Visconte Guglielmotti. Quest’ultimo è stato il primo a tuffarsi, seguito poi da Ciufoli. Al momento del suo tuffo, Akash ha calcolato male tempo e distanza, tuffandosi direttamente su Ciufoli e colpendo in modo dunque pesante la spalla del concorrente. Dopo la prova, Ciulfoli si è immediatamente allontanato dal gruppo per una visita dei dottori.

Roberto Ciufoli, permanenza all’Isola dei Famosi a rischio?

Roberto Ciufoli è riapparso poco dopo in palapa con una grossa camicia sotto la quale ha nascosto una fasciatura piuttosto importante. Dopo aver fatto la nomination, il comico ha lasciato nuovamente il gruppo per sottoporsi a visite accurate e scongiurare il peggio alla spalla. “Sento dolore alla spalla” ha infatti dichiarato Roberto, prima di recarsi a fare nuovi controlli. La sua permanenza potrebbe comunque essere a rischio qualora l’infortunio si rivelasse più grave di ciò che sembra e rendesse dunque impossibile partecipare alle prove.

