Roberto Facchinetti, figlio di Roby/ “Mio fratello Francesco il mio eroe”. Sui Pooh..

Roberto Facchinetti a “Vieni da me” per la sfida con il “big fan”, ma prima si racconta nel salotto di Caterina Balivo, soffermandosi anche sul rapporto col fratello Francesco e col padre Roby. «Abbiamo sette anni di differenza, sono più piccolo». La conduttrice gli ha fatto notare una cosa: «Mi sembri più grande e posato di Francesco. Guardate questa foto, sei con giacca e cravatta. Poi cosa è successo?». E l’ospite ha replicato: «Ho avuto Francesco come esempio». Rivedendo la foto aggiunge: «Lui è sempre stato il mio idolo, il mio eroe. Era il mio punto di riferimento. Mi fa sorridere, non è cambiato nulla». I due fratelli sono cresciuti insieme e hanno combinato anche delle marachelle. «Una volta staccammo un generatore durante un concerto, che quindi si interruppe. Non eravamo dei figli modello». Il padre Roby Facchinetti in un videomessaggio ha confermato: «Quello che abbiamo combinato è di tutto. Ve ne racconto una: in Lapponia durante delle riprese una renna mi diede una zoccolata in fronte, per fortuna avevo un cappello».

ROBERTO FACCHINETTI, FIGLIO ROBY: “POOH? SPERO TORNINO”

Dopo il videomessaggio Roberto Facchinetti ha commentato: «Ci eravamo quasi riusciti a farlo fuori… Ci preoccupammo tantissimo. In quel momento dicemmo: “Cavoli, è morto”. Invece si alzò e disse che era tutto ok». Il figlio di Roby Facchinetti ha commentato una dichiarazione del padre a proposito dei Pooh: «Mai dire mai. Io oltre a essere figlio sono loro fan, quindi mi auguro che tornino a calcare le scene. Ma non lo so». E poi si è messo alla prova col “big fan” che aveva precedentemente sconfitto il fratello Francesco. Roberto Facchinetti e Francesco non hanno però la stessa mamma. La vita sentimentale di Roby è stata infatti “turbolenta”: dal primo matrimonio con Mirella Costa nacquero Alessandra e Valentina, dopo la separazione si unì a Rosaria Longoni, da cui è nato Francesco Facchinetti. Ma Roby Facchinetti si è sposato poi con Giovanna Lorenzi, la mamma di Roberto e Giulia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA