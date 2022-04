Roberto Farnesi, chi è e vita privata/ Carriera da attore e amore con Lucya Belcastro

Roberto Farnesi sarà ospite di Da Noi.. A ruota libera nel corso della puntata di domenica 24 aprile: l’attore si racconterà a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Nato in provincia di Pisa, si è trasferito presto a Firenze per inseguire la sua passione: la recitazione.

Il successo è arrivato negli anni Novanta prima grazie ai fotoromanzi e poi grazie alle soap opera sul piccolo schermo: da “CentoVetrine” a “Il paradiso delle signore”. I suoi ruoli hanno conquistato soprattutto il pubblico femminile, che tuttora lo reputa tra i più amati. Anche le fiction, però, hanno contribuito a fare diventare Roberto Farnesi un vero e proprio idolo del mondo dello spettacolo. “Carabinieri” in primis, poi “Le tre rose di Eva” e non solo. Nel 2013 l’attore ha anche partecipato alla nona edizione di “Ballando con le Stelle”, su Rai 1, in coppia con Samanta Togni, classificandosi al quarto posto nella classifica generale.

Roberto Farnesi si è tolto tante soddisfazioni dal punto di vista professionale, ma non solo: anche la sua vita privata, soprattutto nel recente passato, gli ha regalato delle importanti gioie. Dal 2015, infatti, ha una relazione con Lucya Belcastro, di venticinque anni più piccola di lui. La differenza di età, tuttavia, non li ha mai spaventati. “È la stessa che c’era tra mio padre e mia madre che si amarono fino all’ultimo giorno di vita di lui ed ebbero 4 figli, io sono l’ultimo, nato quando papà aveva 56 anni”, ha raccontato in passato.

È così che la coppia ha deciso di costruire una famiglia insieme. I due hanno aspettato che la ragazza si laureasse in Lingue prima di crearsi un futuro. Da tempo l’attore sognava di avere un figlio e con la attuale compagna c’è finalmente riuscito. A novembre del 2021, infatti, è nata Mia, la loro primogenita.

