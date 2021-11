Roberto Farnesi per la prima volta papà a 52 anni/ L’annuncio sui social

Roberto Farnesi è diventato papà a 52 anni per la prima volta. L’annuncio è stato fatto dall’attore stesso tramite un post sul suo profilo Instagram in cui è ritratto all’interno di una stanza d’ospedale con in braccio sua figlia con la didascalia: “Benvenuta principessa” preferendo non svelare al momento il nome destinato alla piccola.

Lucya Belcastro è incinta, Roberto Farnesi diventa papà/ "Presto in tre"

L’attore è legato da circa sette anni con Lucya Belcastro di 27 anni. Nonostante la differenza di 25 anni tra i due l’attore e la sua compagna sono molto felici. Durante un’intervista a Di Più ha rimarcato come anche tra i suoi genitori la differenza d’età fosse molto marcata e di come fossero l’esempio di amore senza età perché in grado di creare comunque una famiglia felice.

Roberto Farnesi/ Matrimonio con Lucya Belcastro nel 2021? "Vorrei diventare papà"

Roberto Farnesi annuncia a tutti la nascita di sua figlia

Roberto Farnesi, durante l’intervista al magazine, avvenuta dopo l’annuncio della gravidanza di Lucya Belcastro, ha raccontato di non avere intenzione di assistere alla nascita in sala parto dicendo: “Somiglio a mio padre in questo, sono un po’ vecchio stampo e ai suoi tempi non si usava essere presenti”.

L’attore si era poi lasciato andare ad una confessione in merito al nome da dare alla piccola: Mia o Margherita, anche se ha poi specificato: “Ad avere l’ultima parola sarà la mamma”. Per annunciare a tutti la gravidanza della sua compagna, Roberto Farnesi aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si ritraeva con un pancione finto lanciandosi poi in balli sfrenati di gioia.

Roberto Farnesi/ "Con la mia fidanzata Lucya Belcastro stiamo pensando a un figlio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA