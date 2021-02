Roberto Fico/ “Alleanza M5s-Pd buona esperienza e deve continuare”

Tra le elezioni amministrative a Napoli e l’alleanza M5s-Pd, Roberto Fico ha fatto il punto della situazione a margine della sua visita alla “Casa di Matteo”. Il presidente della Camera, esponente pentastellato di spicco, ha analizzato così la corsa alle comunali partenopee: «Lo ripeto: io credo che, al di là dei nomi, Napoli abbia bisogno di un grande progetto. È una città che merita, lo vediamo anche dalle persone che si impegnano in questi progetti, ed ha bisogno di un grande progetto di respiro nazionale, bisogna iniziare a ricostruire tutta una serie di cose».

Nel corso delle ultime settimane si è parlato molto dei possibili nomi per la candidatura a sindaco in quota giallorossa, Roberto Fico però guarda oltre: «Non mi fossilizzerei in questo momento sui nomi, altrimenti andiamo solo sui nomi e non su una visione che abbiamo e dobbiamo avere della città. Napoli merita un progetto che sia all’avanguardia».

ROBERTO FICO: “ALLEANZA M5S-PD DEVE CONTINUARE”

Un candidato in quota giallorossa, dicevamo, considerando le prove di alleanza sempre più intense tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, basti pensare all’intergruppo fondato in Senato. Roberto Fico ha rimarcato: «Penso che ci sono già state delle buone esperienze a livello nazionale di condivisione di tematiche e di alleanze, per questo penso che debba continuare». Poi una battuta sul caos in casa M5s: «Il futuro del Movimento 5 Stelle, come tutte le cose future, va costruito e lo stiamo costruendo: sono molto tranquillo da questo punto di vista. Si parte da tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, che è tantissimo in così poco tempo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA