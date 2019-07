Roberto Formigoni agli arresti domiciliari/ Ok Tribunale a richiesta ex Governatore

Secondo quanto riportato dal settimanale Tempi sul proprio portale online, Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso questa mattina a Roberto Formigoni di scontare il resto della pena agli arresti domiciliari e non più nel carcere di Bollate: lo scorso venerdì l’ex Governatore della Regione Lombardia, condannato per corruzione all’interno del caso Maugeri, aveva chiesto la revoca del carcere e il trasferimento ai domiciliari contestando la retroattività della Legge Spazzacorrotti per la quale ha già scontato mesi di galera in quanto anche gli ultrasettantenni devono scontare quel tipo di pena se condannati per reati comprendenti l’ambito della corruzione. Gli avvocati difensori fin dal primo giorno di carcere hanno contestato la decisione dei giudici e l’applicazione della Legge Spazzacorrotti e oggi, dopo la detenzione che dura dal 22 febbraio, è giunta la notizia dell’accoglimento di tale richiesta a seguito dell’udienza tenuta con lo stesso Formigoni venerdì scorso in Procura.

FORMIGONI AI DOMICILIARI: PG DÀ OK AL VOLONTARIATO IN CONVENTO

«Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha già tutti gli elementi per decidere, senza dover attendere il giudizio della Corte costituzionale», è stata la tesi riportata lo scorso venerdì dagli avvocati di Formigoni – Mario Brusa e Luigi Stortoni – davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza. «La legge impone al giudice ordinario di dare una interpretazione della norma consona alla Costituzione, il giudice deve stabilire se la norma è retroattiva o meno», hanno spiegato ancora i legali difensivi dell’Ex Presidente lombardo. Non solo, La Corte costituzionale ha in diverse sentenze, già dal 1997, affermato che se l’interpretazione è dubbia, come nel caso dello spazzacorrotti, l’eccezione di incostituzionalità è inammissibile, trattandosi di una questione di stretta interpretazione della norma. Non essendoci una giurisprudenza univoca il giudice ha il dovere si decidere con una lettura costituzionalmente orientata», hanno concluso i due avvocati nella lunga requisitoria di venerdì. A corredo della richiesta, Formigoni – che si è detto dispiaciuto dei propri comportamenti e si è “conformato” alla condanna – ha richiesto di poter fare volontariato in un convento di suore per tutto il resto della pena (fino a metà 2023), una volta concessi di domiciliari: il Pg ha già dato parere favorevole e questa mattina, con l’accoglimento del Tribunale, la sentenza diventa definitiva.

