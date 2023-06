Roberto Gagliardini: matrimonio con Nicole Ciocca rimandato/ Finale di Champions nel giorno delle nozze

Roberto Gagliardini e il matrimonio con Nicole Coccia

I calciatori scelgono solitamente le prime settimane d’estate per sposarsi e godersi il viaggio di nozze approfittando dell’interruzione del campionato. In casa Inter erano due i matrimoni fissati quest’anno: quello di Lautaro che ha sposato Agustina Gandolfo con una bellissima cerimonia sul Lago di Garda e quello di Roberto Gagliardini che, invece, dovrà aspettare prima di poter sposare la fidanzata Nicole Coccia.

Come svela il settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 7 giugno, il calciatore dell’Inter è stato costretto a rimandare il matrimonio per un impegno professionale importantissimo a cui non può assolutamente rinunciare.

Roberto Gagliardini e Nicole Coccia: matrimonio rimandato per la Champions League

Roberto Gagliardini e Nicole Coccia avrebbero dovuto sposarsi sabato 10 giugno. Una data non qualunque e che i tifosi dell’Inter stanno aspettando con ansia. Sabato 10 giugno, infatti, si svolgerà la finalissima di Champions League tra l’Inter e il Mancherster City. Un appuntamento irrinunciabile per qualsiasi tifoso e che ha costretto Gagliardini a rimandata il matrimonio.

Sicuramente, quando il calciatore e la fidanzata hanno deciso di scegliere il 10 giugno come data delle nozze non avrebbero mai potuto immaginare che quel giorno si sarebbe ritrovato a giocare una finale così importante come quella di Champions. Prima di pronunciare il fatidico sì e godersi la luna di miele, dunque, Gagliardini è pronto ad affrontare una nuova, grande sfida calcistica.

