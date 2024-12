DIRETTA JUVENTUS VENEZIA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cerchiamo in questo aggiornamento di capire dal punto di vista statistico cosa succederà nella diretta di Juventus Venezia, con l’obiettivo di evidenziare attraverso i trend offerti dei dati i binari dei prossimi novanta minuti. Partiamo dai bianconeri, situazione complessa in cui la squadra ha abbassato la propria media punti da 2,3 a 1,2 nel giro di cinque partite. Qual è il problema? Una difesa che subisce più gol del previsto, si passa dagli 0,5 di inizio stagione all’1,4 di adesso. In più la squadra non è più una macchina offensiva come in passato, anche se c’è da dire che fino a questo momento è la squadra che ha ottenuto più punti in situazione di svantaggio.

Quasi sei punti guadagnati in questo modo, mentre invece quando è in situazione di svantaggio ne ha persi solamente tre. Il Venezia invece è una squadra molto offensiva ma che comunque non riesce a guadagnare molti punti, si difende a circa 28 metri dalla porta ma subisce molti gol in contropiede. Adesso passiamo alle formazioni ufficiali della diretta di Juventus Venezia, il fischio dell’arbitro sta per arrivare. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta. VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS VENEZIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Juventus Venezia potrete collegarvi sia con DAZN che sui canali di Sky che trasmetterà la partita anche in streaming con NOW TV e Sky GO. Avrete anche la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento del match attraverso il racconto delle migliori azioni.

I BIANCONERI VOGLIONO TORNARE A VINCERE

Si chiude all’Allianz Stadium di Torino il sabato della sedicesima giornata che finisce proprio con la diretta Juventus Venezia in campo alle 20,45 del 14 dicembre 2024. La partita è di quelle delicatissime che potrebbe seriamente compromettere l’avventura dei due allenatori sulle rispettive panchine. La Juventus di Thiago Motta soffre di “pareggite” e non riesce più a vincere anche per via dei tanti indisponibili e di grandi errori personali. Difficoltà anche in casa Venezia con i veneti che sono ultimi in classifica con nove punti e non vincono da fine ottobre.

JUVENTUS VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni in vista di questa partita molto delicata per entrambi gli allenatori. La Juventus di Thiago Motta si imposterà sul solito 4-2-3-1 con Perin che potrebbe trovare nuovamente la titolarità sostenuto da una difesa con Savona, Kalulu, Gatti e Cambiaso con Rouhi pronto a subentrare in caso di indisponibilità dell’ex Bologna. Locatelli e Thuram saranno i due mediani mentre Koopmeiners agirà sulla trequarti con Yildiz e Conceição sulle fasce e Vlahovic punta centrale.

Fiducia a Stankovic tra i pali per il Venezia di Di Francesco che si schiererà con il 3-4-2-1 mettendo Idzes, Svoboda e Altare come linea difensiva. Zampano e Candela saranno i due esterni mentre in mediana agiranno Andersen e Nicolussi Caviglia. Attacco di qualità con Oristanio e Busio a sostegno dell’unica punta che sarà il finlandese Pohjanpalo.

JUVENTUS VENEZIA, LE QUOTE

Diamo un’occhiata più approfondita anche alle quote della diretta Juventus Venezia utilizzando le quote di AdmiralBet. I padroni di casa sono favoriti e vedono la loro vittoria a 1,40 contro il 2 per i veneti a 8,00 e il pareggio X a 4,80.