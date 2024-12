DIRETTA TORTONA VENEZIA: I TESTA A TESTA

Nel parlare della diretta Tortona Venezia bisogna dire che non abbiamo sfide precedenti al 2021, vale a dire l’anno in cui finalmente la Bertram ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A1. Venezia ormai ha una storia di tre lustri o quasi nel massimo campionato, una storia che inizia quando Tortona era ancora nella Divisione Nazionale; poi sono arrivati i costanti incroci in Serie A1, che sono naturalmente sei in regular season più quella serie di primo turno playoff in cui Tortona era neopromossa, ma aveva ottenuto un fantastico 3-1 che le aveva permesso di volare alla prima di quelle che sarebbero state due semifinali consecutive.

Ecco, quella serie dei quarti sposta l’asticella del bilancio in favore della Bertram, che ha battuto Venezia in sei occasioni contro quattro sconfitte: la particolarità è dovuta al fatto che in regular season il fattore campo non è mai saltato e ha sempre vinto la squadra di casa, nei playoff invece avevamo avuto un successo della Reyer a Casale Monferrato ma ben due della Bertram al Taliercio, in una serie a basso punteggio in cui nessua squadra aveva mai raggiunto gli 80 punti e chi aveva perso non era mai andata oltre quota 66. Cosa succederà dunque stasera nell’undicesima sfida diretta? Lo scopriremo presto perché tra poco si gioca davvero… (agg. di Claudio Franceschini)

TORTONA VENEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre uno dei due anticipi di Serie A1 viene trasmesso in diretta tv, ma per quanto riguarda Tortona Venezia l’appuntamento sarà doppio: è questa infatti la partita mandata in onda su DMAX e dunque in chiaro al numero 52 del digitale terrestre, ma esiste l’alternativa rappresentata da Eurosport 2 per i clienti del satellite (numero 211 del decoder) qui con la possibilità di seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, perché vi basterà attivare l’applicazione Sky Go.

PER USCIRE DAI GUAI!

L’affascinante diretta Tortona Venezia prende il via alle ore 20:45 di sabato 14 dicembre, e si gioca per la 11^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: sfida sempre intrigante tra due squadre già avversarie nei playoff in passato, che tornano a incrociarsi in un contesto nel quale hanno bisogno di recuperare il terreno perduto. Entrambe arrivano da sconfitte casalinghe che hanno fatto male: Tortona ha perso contro Treviso e sostanzialmente, almeno per il momento, le ha ceduto il posto nel tabellone dei playoff ma ancor prima quello di Coppa Italia, un obiettivo che alla Bertram era già sfuggito lo scorso anno e che ora vorrebbe tornare a raggiungere.

Venezia invece è caduta contro Sassari, giocando un brutto primo tempo e poi non riuscendo a rientrare a sufficienza: per la Reyer prosegue una stagione troppo in chiaroscuro, e attenzione perché la zona retrocessione non è troppo lontana con il rischio di dover lottare per salvarsi senza avere gli strumenti necessari. In questo contesto la diretta Tortona Venezia diventa chiaramente una partita molto delicata per entrambe le squadre, vincerla però significherebbe rialzare la testa e allora non ci resta che stare a vedere come andranno le cose sul parquet.

DIRETTA TORTONA VENEZIA: IL GRANDE EX IN AFFANNO

La diretta Tortona Venezia prende il via tra poco, sulla carta si tratterebbe di una partita per piazzarsi al meglio nel tabellone dei playoff e magari anche un antipasto di post season, in questo momento invece vale il ritorno tra le prime otto almeno per quanto riguarda la Bertram, che perdendo contro Treviso si trova alle spalle di NutriBullet e Trieste e dunque non riuscirebbe ad andare alla Final Eight, per la Reyer la situazione è ancora più delicata perché gli orogranata hanno vinto una partita in meno e di conseguenza rischiano seriamente di farsi coinvolgere in una corsa che non pensavano sarebbe stata la loro.

Bisogna allora definire cosa succederà, sicuramente c’è anche un po’ di nervosismo come dimostra l’espulsione di Spahija nel corso della partita contro Sassari; il grande ex Walter De Raffaele questa sera avrà una partita certamente emozionante ma avrà ben poco tempo per soffermarsi sul passato, la situazione di Tortona non è ancora da sirena dell’allarme ma certamente non riuscire a qualificarsi per i playoff dopo tre anni significherebbe in qualche modo un ritardo nello sviluppo del progetto, pur senza fare troppi drammi. Noi aspettiamo che la partita si giochi perché, come sempre, sarà il parquet a dirci in che modo andranno le cose tra le due squadre.