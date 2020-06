Roberto Gervaso, morto giornalista/ Figlia Veronica “Racconterai lassù tuoi aforismi”

Pubblicità

È morto Roberto Gervaso, scrittore e giornalista autore di molti libri di successo, tra i primi protagonisti della divulgazione storica in Italia. Lascia la moglie Vittoria e la figlia Veronica, giornalista del Tg5, all’età di 82 anni, dopo una lunga malattia. Oltre che scrittore, in particolare di biografie di personaggi celebri, è stato un personaggio popolare della tv italiana. Appariva infatti sempre col suo papillon, ma è noto anche per i suoi aforismi. «Sei stato il più grande, colto e ironico scrittore che abbia mai conosciuto. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia. Sono sicura che racconterai i tuoi splendidi aforismi anche lassù. Io ti porterò sempre con me. Addio», ha twittato la figlia Veronica Gervaso. Nato a Roma il 9 luglio 1937, Roberto Gervaso aveva studiato in Italia e negli Stati Uniti, laureandosi in Lettere moderne con una tesi sul filosofo Tommaso Campanella. Aveva collaborato a quotidiani e periodici, a radio e tv, inoltre per decenni si è dedicato alla divulgazione storica, una sua grande passione, come si evince dalle decine di libri pubblicati.

ROBERTO GERVASO, MORTO GIORNALISTA E SCRITTORE

Roberto Gervaso cominciò l’attività di giornalista nel 1960, scrivendo per il Corriere della Sera, dove fu presentato da Montanelli. Tra il 1965 e il 1970 firmò, proprio con Montanelli, i primi sei volumi della “Storia d’Italia” edita da Rizzoli, con cui acquisì grande notorietà. Fu proprio Gervaso a curare con precisione la scansione cronologica dell’Italia dal Medioevo al Settecento illuminista e riformatore. Per uno di quei volumi vinse con Montanelli il Premio Bancarella. Era il 1967 e ottennero il riconoscimento per “L’Italia dei Comuni. Il Medio Evo dal 1000 al 1250”. Lo scrittore tornò a vincere quel premio nel 1973, da solo, con la biografia “Cagliostro”. Gervaso fu uno dei primi commentatori della tv commerciale di Silvio Berlusconi, dove si distinse per il suo eloquio brillante e pungente. Dal 1996 condusse il programma “Peste e Corna”, andato in onda su Rete 4, fino al 1999 con uno share del 10-15 per cento.

#robertogervaso Sei stato il più grande, colto e ironico scrittore che abbia mai conosciuto. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia. Sono sicura che racconterai i tuoi splendidi aforismi anche lassù. Io ti porterò sempre con me. Addio. — Veronica Gervaso (@veroverogervaso) June 2, 2020





