Roberto Gómez Bolaños/ Chi è “Chespirito” e cosa c’entra con l’Italia

Cosa c’entrerà mai Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” con l’Italia? Il doodle di Google di oggi ha lasciato perplessi moltissimi navigatori, abituati peraltro alle stranezze di Big G, e pronti a scoprire chi è Roberto Gómez Bolaños e come mai campeggi, con una “camiseta” molto simile a quella di un arbitro, su quella che è probabilmente la homepage della stragrande maggioranza degli italiani. Roberto Gómez Bolaños è un personaggio televisivo famosissimo in America latina, soprattutto in Messico. Uno degli attori comici che ha segnato un’epoca in modo bizzarro e surreale, e che alla fine degli anni ’80 è approdato con il suo personaggio più iconico, Cecco della Botte, anche nel nostro paese. In quel circuito di reti locali che in quegli anni erano floride e che hanno costituito il terreno fertile per telenovelas, film di genere e di piccole perle come quella di cui parliamo. E così, Antenna 3 e Rete A sono state le reti televisive che hanno diffuso in Italia questo personaggio di Roberto Gómez Bolaños, ovvero Cecco della Botte, il titolo modificato “Un’autentica peste“, in cui interpretava un orfano che dormiva in un barile, e «Chapulin Colorado», un super eroe con le antenne armato con un martello giallorosso. Quest’ultimo personaggio ha ispirato l’Uomo Ape (Bumblebee man) dei cartoni animati Simpsons, l’attore tv di Springfield che recita travestito da bombo nelle improbabili commedie messicane.

Roberto Gómez Bolaños e il funerale allo stadio… tra centinaia di Uomini Ape

Roberto Gómez Bolaños morì a 85 anni nel 2014 e i suoi funerali furono paragonabili a quelli di una vera e propria rockstar. Anche se Roberto Gómez Bolaños morì a Cancun, infatti, i funerali si svolsero nella sua città natale, Città del Messico, e niente meno che allo stadio Azteca, capace di contenere 105mila persone a sedere. Al centro del campo fu allestito una sorta di altare dove venne portata la bara seguita da un corteo di centinaia di persone, decine e decine delle quali vestite da Uomo Ape. E se questo può sembrare… bizzarro, per così dire, beh dobbiamo ricordare che Roberto Gómez Bolaños fu un personaggio decisamente sopra le righe. Roberto ha ammesso di aver fumato per 40 anni. Da ragazzo gli piaceva giocare a calcio e praticare boxe. Secondo Augusto Rattoni, amava la pittura e disegnare paesaggi e volti. Gómez Bolaños ha avuto due relazioni. In un primo momento si è sposato con Graciela Fernández, con la quale ebbe sei figli. A causa della sua popolarità si separarono dopo 23 anni di matrimonio. Il matrimonio successivo è stato nel 2004 con Florinda Meza, che copriva il ruolo di Doña Florinda in El Chavo del Ocho. E quando aprì, nel 2011, quindi già ottuagenario, un account su Twitter in meno di una settimana raggiunse mezzo milione di follower.

© RIPRODUZIONE RISERVATA