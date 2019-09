Roberto Gualtieri, chi è il possibile Ministro Economia/ Amato dall’Ue, il Pd al Mef

Roberto Gualtieri – secondo diversi totoMinistri e secondo soprattutto le fonti vicino a Palazzo Chigi dell’Ansa – viene dato come il possibile nuovo Ministro dell’Economia, chiamato a succedere Giovanni Tria nel nuovo Governo Pd-M5s-LeU che sta per nascere a Roma. Eurodeputato tra le file del Partito Democratico dal 2009, il professore di Storia Contemporanea dell’Università di Roma La Sapienza sarebbe visto da Conte, Di Maio e Zingaretti come l’uomo giusto con la giusta equidistanza tra politico e “tecnico” per ricoprire il delicatissimo scranno del Mef alle porte di una difficile Manovra Economica da preparare. L’intento del Premier Conte è quello di ritrovare un “pace armoniosa” con Bruxelles dopo il periodo di forte crisi con le “uscite” di Salvini e dello stesso Di Maio: per questo motivo Roberto Gualtieri, dal 2014 presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento Europeo, verrebbe visto come la pedina perfetta ammirata a Bruxelles e conoscitore della macchina pubblica tanto italiana quanto soprattutto europea. Per capire chi meglio sia Gualtieri potrebbe anche bastare sapere che abbia diretto nella sua lunga carriera il rapporto annuale sull’integrazione europea edito dal Mulino, lo storico think tank della sinistra Dc bolognese con Romano Prodi come autentico “dominus”.

CHI È ROBERTO GUALTIERI: LA POSIZIONE IN UE

Come scriveva di recente Stefano Bressani per il nostro quotidiano approfondendo il “chi è” sul nuovo possibile Ministro dell’Economia, «Entrato in politica nella segreteria romana dei Ds, Gualtieri è stato poi chiamato proprio da Prodi nella commissione di saggi per il Manifesto del Partito democratico». Secondo quanto riporta invece il “focus” del Corriere della Sera, Roberto Gualtieri sarebbe l’ideale per il ruolo al Mef dato che è stato anche «attore fondamentale nelle trattative per allentare la stretta delle norme sugli aiuti di Stato alle banche». Tra i primi provvedimenti che Gualtieri, eventuale Ministro dell’Economia, dovrà intraprendere vi è certamente le negoziazione a Bruxelles sull’aumento del deficit 2020, visto lo stato dei conti italiani e visto anche quanto detto negli scorsi giorni dal Premier Conte. Nel totonomi sui Ministri e Commissari di queste ore il nome di Gualtieri resta appeso tra il Mef o lo scranno di Commissario Ue (in ballottaggio con Gentiloni), ma comunque un ruolo nel nuovo Governo di Centrosinistra pare proprio che arriverà. Un segnale? Nella riunione di stamane alla commissione Econ del parlamento Ue, si è cominciato senza il suo presidente Gualtieri; «A causa di circostanze non previste il presidente mi ha chiesto di presiedere la riunione» ha spiegato il vicepresidente Luudek Niedermayer.

