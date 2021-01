Roberto Maroni ricoverato in pronto soccorso/ Malore, caduta e trauma alla testa

Roberto Maroni è stato ricoverato in pronto soccorso dopo aver accusato ieri, 4 gennaio 2021, un malore. L’ex presidente della Regione Lombardia è stato portato in ospedale dove sono in corso degli accertamenti senza che sia stata ufficializzata una diagnosi precisa. Nonostante sia stato necessario l’intervento rapido dei soccorsi sanitari non sappiamo quanto e se sia grave la situazione. Il politico era tra i candidati per diventare Sindaco di Varese. Subito sono arrivati gli auguri di pronta guarigione di colleghi come Matteo Bianchi e Emanuele Monti, ma anche del sindaco in carica di Varese Davide Galimberti. Nelle prossime ore arriveranno sicuramente ulteriori approfondimenti in merito al quadro clinico dell’uomo.

Roberto Maroni ricoverato in pronto soccorso, cosa è successo?

Ansa racconta più da vicino il malore che ha portato al ricovero al pronto soccorso di Roberto Maroni. Il politico si è accasciato a terra sbattendo la testa quando era a casa sua a Lozza in provincia di Varese. Nonostante il colpo ci sia stato si parla per lui di lieve ferita e non sappiamo bene quella che sia la situazione attuale. Maroni è vigile e pare sia stato trattenuto al Circolo di Varese per capire meglio cosa sia accaduto e cosa ci sia alla base del malore. La sensazione è che comunque Roberto Maroni possa riprendersi quanto prima per tornare a fare il suo lavoro e a rilanciare quella campagna da Sindaco per Varese 2021 che aveva lanciato nell’ultimo consiglio comunale di Varese il 28 dicembre scorso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA