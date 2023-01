Roberto Martinez ct del Portogallo/ Calciomercato, ufficiale l’arrivo dell’ex Belgio

Calciomercato news, ufficiale: Roberto Martinez guiderà il Portogallo

In questo calciomercato di gennaio si parla non solo di squadre di club ma anche di Nazionali visto l’annuncio arrivato in queste ore dell’approdo di Roberto Martinez alla guida del Portogallo. Dopo il rinnovo del contratto di Didier Deschamps come commissario tecnico della Francia, che sta facendo molto discutere visto il cattivo rapporto tra il presidente della federazione ed il tanto amato Zinedine Zidane, un’altra importante panchina europea ha trovato il suo nuovo allenatore.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Pellegrini vuole l'Olimpico e resta in corsa Bonazzoli

Dopo l’amara parentesi ai Mondiali in Qatar vissuta con Fernando Santos, il Portogallo ha dunque deciso di affidarsi ad un ct straniero chiamando il quarantanovenne spagnolo Martinez, reduce da ben sei anni sulla panchina del Belgio. In precedenza l’iberico aveva allenato a livello di club l’Everton, il Wigan e lo Swansea City in Premier League.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Sorpasso del PSG per Ounahi, Montella vuole Demme

Calciomercato news, Roberto Martinez lascia il Belgio per il Portogallo

L’arrivo di Roberto Martinez sulla panchina del Portogallo è stato reso ufficiale dalla stessa federazione lusitana in questo lunedì di calciomercato invernale. Attraverso i propri account sui social network, l’annuncio del nuovo commissario tecnico è avvenuto con una foto dello spagnolo e la didascalia: “Un nuovo leader al servizio del Portogallo: benvenuto, mister Roberto Martinez! #indossalabandiera”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Danilo verso il rinnovo, l'Internacional su Di Maria

© RIPRODUZIONE RISERVATA